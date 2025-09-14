المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الهزيمة الأولى.. روما يخسر على أرضه أمام تورينو في الدوري الإيطالي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:57 م 14/09/2025
تورينو وروما

من مباراة روما وتورينو

تلقى نادي روما الهزيمة الأولى في منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026، على أرضه في ملعب أولمبيكو، بالخسارة (1-0) على يد ضيفه تورينو.

وكان روما تفوق في أول مباراتين تحت قيادة المدرب جان بييرو جاسبريني على كل من بيزا وبولونيا على الترتيب، ليحصد العلامة الكاملة في الدوري الإيطالي.

روما يخسر على أرضه أمام تورينو

أجرى جاسبريني العديد من التغييرات التكتيكية على تشكيل روما، ليشرك الأرجنتيني باولو ديبالا أساسيًا مع إبقاء المهاجمين إيفان فيرجسون وأرتيم دوفبيك بين البدلاء.

وتأثر روما بتغيير أسلوب المدرب جان بييرو جاسبريني، ليفشل في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى تورينو في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع تغييرات الشوط الثاني، بدا روما أفضل، لكن شباكه استقبلت أول هدف في الدوري الإيطالي هذا الموسم عن طريق المهاجم جيوفاني سيميوني، بتسديدة مقوسة في الدقيقة 55.

وحاول روما العودة في النتيجة، ما يفسر تسديد 22 كرة، لكن ذلك لم يكن كافيًا ليخسر لأول مرة في منافسات الدوري الإيطالي، في الوقت الذي حقق خلاله تورينو أول انتصار له هذا الموسم.

ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

نتائج الجولة الثالثة في الدوري الإيطالي من هنا

مباراة روما القادمة
روما الدوري الإيطالي تورينو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg