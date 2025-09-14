تلقى نادي روما الهزيمة الأولى في منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026، على أرضه في ملعب أولمبيكو، بالخسارة (1-0) على يد ضيفه تورينو.

وكان روما تفوق في أول مباراتين تحت قيادة المدرب جان بييرو جاسبريني على كل من بيزا وبولونيا على الترتيب، ليحصد العلامة الكاملة في الدوري الإيطالي.

روما يخسر على أرضه أمام تورينو

أجرى جاسبريني العديد من التغييرات التكتيكية على تشكيل روما، ليشرك الأرجنتيني باولو ديبالا أساسيًا مع إبقاء المهاجمين إيفان فيرجسون وأرتيم دوفبيك بين البدلاء.

وتأثر روما بتغيير أسلوب المدرب جان بييرو جاسبريني، ليفشل في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى تورينو في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع تغييرات الشوط الثاني، بدا روما أفضل، لكن شباكه استقبلت أول هدف في الدوري الإيطالي هذا الموسم عن طريق المهاجم جيوفاني سيميوني، بتسديدة مقوسة في الدقيقة 55.

وحاول روما العودة في النتيجة، ما يفسر تسديد 22 كرة، لكن ذلك لم يكن كافيًا ليخسر لأول مرة في منافسات الدوري الإيطالي، في الوقت الذي حقق خلاله تورينو أول انتصار له هذا الموسم.

