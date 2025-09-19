الدوري الإيطالي.. ماينان يغيب عن ميلان أمام أودينيزي

يغيب الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى ميلان، عن مباراة فريقه أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي، بسبب الإصابة.

ميلان يلتقي مع أودينيزي (السبت) في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي "سيري آ".

وأعلن ميلان غياب ماينان عن اللقاء المرتقب بسبب إصابته في ربلة الساق نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان قبل المباراة: "مايك بخير وهو هادئ، أعتقد أنه سيعود للمشاركة الثلاثاء أمام ليتشي (في دور الـ32 من كأس إيطاليا)".

واضطر حارس المنتخب الفرنسي للخروج من مباراة فريقه أمام بولونيا يوم الأحد الماضي في الدقيقة 52 بسبب الإصابة.

ويعاني ماينان (30 عاما) من سلسلة إصابات منذ انتقاله إلى ميلان في 2021، أبرزها تمزق في ربلة الساق حرمه من المشاركة في كأس العالم 2022.

وسيفتقد فريق أليجري أيضا الجناح البرتغالي رافايل لياو، المصاب في ربلة الساق خلال الدور الأول من كأس إيطاليا منتصف أغسطس، والذي لم يشارك حتى الآن في أي مباراة بالدوري هذا الموسم.

وأضاف المدرب: "تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة للياو، ونأمل أن يكون متاحا الأسبوع المقبل أمام نابولي".

ويحتل ميلان المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط من أول 3 جولات، بفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر وحامل اللقب.