سقط نادي يوفنتوس، في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه هيلاس فيرونا، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مارك أنتونيو بينتيجودي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وتقدم يوفنتوس عن طريق الجناح فرانشيسكو كونسيساو، بتسديدة أرضية متقنة، من على حافة منطقة الجزاء، في الدقيقة 19.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، سجلها بنجاح النيجيري جيفت أوربان، رغم محاولة الحارس دي جريجوريو التصدي لها.

وتعثر يوفنتوس للمرة الأولى هذا الموسم محليًا، بعدما كان قد حقق 3 انتصارات متتالية، في أول ثلاثة أسابيع من المسابقة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط، يتصدر بها مؤقتًا جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وفي المقابل وصل رصيد نادي هيلاس فيرونا إلى 3 نقاط، في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الكالتشيو.