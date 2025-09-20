المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
التعثر الأول.. يوفنتوس يسقط بفخ التعادل أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:32 م 20/09/2025
مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا

مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا

سقط نادي يوفنتوس، في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه هيلاس فيرونا، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مارك أنتونيو بينتيجودي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وتقدم يوفنتوس عن طريق الجناح فرانشيسكو كونسيساو، بتسديدة أرضية متقنة، من على حافة منطقة الجزاء، في الدقيقة 19.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، سجلها بنجاح النيجيري جيفت أوربان، رغم محاولة الحارس دي جريجوريو التصدي لها.

وتعثر يوفنتوس للمرة الأولى هذا الموسم محليًا، بعدما كان قد حقق 3 انتصارات متتالية، في أول ثلاثة أسابيع من المسابقة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط، يتصدر بها مؤقتًا جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وفي المقابل وصل رصيد نادي هيلاس فيرونا إلى 3 نقاط، في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الكالتشيو.

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس هيلاس فيرونا

