ميلان يسحق أودينيزي بثلاثية في الدوري الإيطالي

حقق نادي ميلان فوزًا ساحقًا على حساب نظيره أودينيزي، بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب بلو إنرجي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي.

وتقدم ميلان في الشوط الأول، بهدف نظيف، سجله الأمريكي كريستيان بوليسيتش، في الدقيقة 39.

وسرعان ما وسع ميلان الفارق، بتسجيله الهدف الثاني، مع بداية أحداث الشوط الثاني، عن طريق لاعب خط الوسط يوسف فوفانا، بعد خطأ من مدافع الضيوف.

وعاد بوليسيتش، ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث لصالح نادي ميلان في شباك أودينيزي، في الدقيقة 53، من صناعة زميله أدريان رابيو.

ورفع بوليسيتش رصيده إلى 3 أهداف، يتربع بها على صدارة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم، بالتساوي مع ماركوس تورام مهاجم إنتر.

ورفع ميلان رصيده إلى 9 نقاط، بعدما حقق انتصاره الثالث في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليرتقي إلى المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف نظيره نابولي.

وفي المقابل تجمد رصيد أودينيزي عند 7 نقاط، ليتراجع إلى المركز السادس في جدول ترتيب الكالتشيو، بعدما تلقى أول هزيمة له في الموسم الحالي 2025-2026.