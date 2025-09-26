لا تزال قضية كريستيانو رونالدو ضد نادي يوفنتوس الإيطالي بشأن مستحقاته المالية دون حل، إذ من المقرر صدور القرار النهائي في 12 يناير 2026.

وبحسب ما كشفه موقع توتو ميركاتو، فإن النزاع يتعلق برواتب مؤجلة من الموسم الأخير للنجم البرتغالي في صفوف البيانكونيري، تعود إلى الفترة التي شهدت جائحة كورونا، حيث لجأ النادي حينها إلى نظام تأجيل دفع الأجور للتخفيف من الأزمة المالية.

تحكيم مستمر لحسم النزاع

القضية تدار حاليًا عبر التحكيم، وهو إجراء قانوني يستخدم لتسوية النزاعات المالية خارج أروقة المحاكم.

وستقرر اللجنة المختصة ما إذا كان رونالدو يحق له الحصول على المبالغ التي يطالب بها، والتي يقال إنها تقدر بملايين اليوروهات.

ولم تكن هذه الأزمة الوحيدة للنادي الإيطالي، إذ سبق أن دخل في نزاعات مماثلة مع عدد من لاعبيه السابقين بشأن الأجور المؤجلة.

لكن ملف رونالدو يعد الأبرز نظرًا لقيمته المالية الكبيرة وللصدى الإعلامي المصاحب له.

وغادر رونالدو صفوف يوفنتوس في صيف 2021 متجهًا إلى مانشستر يونايتد، ثم إلى النصر السعودي، غير أن تبعات فترته مع النادي الإيطالي ما زالت مستمرة حتى اليوم.

