كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

فصلها الأخير في يناير.. قضية رونالدو ويوفنتوس تقترب من الحسم

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:50 م 26/09/2025
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

لا تزال قضية كريستيانو رونالدو ضد نادي يوفنتوس الإيطالي بشأن مستحقاته المالية دون حل، إذ من المقرر صدور القرار النهائي في 12 يناير 2026.

وبحسب ما كشفه موقع توتو ميركاتو، فإن النزاع يتعلق برواتب مؤجلة من الموسم الأخير للنجم البرتغالي في صفوف البيانكونيري، تعود إلى الفترة التي شهدت جائحة كورونا، حيث لجأ النادي حينها إلى نظام تأجيل دفع الأجور للتخفيف من الأزمة المالية.

تحكيم مستمر لحسم النزاع

القضية تدار حاليًا عبر التحكيم، وهو إجراء قانوني يستخدم لتسوية النزاعات المالية خارج أروقة المحاكم.

وستقرر اللجنة المختصة ما إذا كان رونالدو يحق له الحصول على المبالغ التي يطالب بها، والتي يقال إنها تقدر بملايين اليوروهات.

ولم تكن هذه الأزمة الوحيدة للنادي الإيطالي، إذ سبق أن دخل في نزاعات مماثلة مع عدد من لاعبيه السابقين بشأن الأجور المؤجلة.

لكن ملف رونالدو يعد الأبرز نظرًا لقيمته المالية الكبيرة وللصدى الإعلامي المصاحب له.

وغادر رونالدو صفوف يوفنتوس في صيف 2021 متجهًا إلى مانشستر يونايتد، ثم إلى النصر السعودي، غير أن تبعات فترته مع النادي الإيطالي ما زالت مستمرة حتى اليوم.

كم يحتاج كريستيانو رونالدو للوصول إلى 1000 هدف؟

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد جائحة كورونا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

