كلام فى الكورة
بعد الفوز على نابولي.. هل أصبح ميلان مرشحًا حقيقيًا للقب الدوري الإيطالي؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:23 م 02/10/2025
ميلان

ميلان يشعل صراع الصدارة

أظهر ميلان الإيطالي أنه منافس قوي على لقب الدوري هذا الموسم، بعد فوزه المثير على نابولي حامل اللقب في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2025-26، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو.

يأتي هذا الانتصار بعد بداية موسم متقلبة لنابولي، الذي خسر مرتين بالفعل في كل المسابقات، أمام مانشستر سيتي وميلان، مما يطرح تساؤلات حول قدرته على الدفاع عن لقبه.

ميلان يتقاسم الصدارة مع نابولي وروما

يتقاسم ميلان ونابولي وروما صدارة الدوري الإيطالي بعد خمس جولات، بعد أن سجل كل فريق أربعة انتصارات وهزيمة واحدة.

ويمثل الفوز على نابولي مؤشراً واضحاً على عودة الروسونيري بقوة إلى صراع اللقب، بعد موسم مخيب للآمال في 2024-25 تحت قيادة باولو فونسيكا وسيرجيو كونسيساو.

أليجري ومودريتش يضيفان الشرارة للروسونيري

ساهم تعيين ماسيميليانو أليجري في عودة ميلان لمستواه المعهود، فيما أظهر لوكا مودريتش أداءً متميزاً في وسط الملعب، مما عزز خطط الفريق ورفع سقف الطموحات أمام المنافسين المحليين.

نابولي بين الضغط والرهانات الصيفية

على الرغم من استثمار نابولي الصيفي الكبير، الذي تجاوز 150 مليون يورو واستقطاب لاعبين مميزين مثل كيفن دي بروين، إلا أن الفريق خسر بالفعل مباراتين، وهو ما يثير الشكوك حول قدرته على الحفاظ على اللقب.

ومع ذلك، فإن أنطونيو كونتي لا يزال يعتمد على خبرته في استخراج أفضل ما لدى لاعبيه، حيث فاز في آخر 26 مباراة 18 مرة.

طالع جدول ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

مباراة ميلان القادمة
ميلان الدوري الإيطالي نابولي سان سيرو لوكا مودريتش أنطونيو كونتي ماسيميليانو أليجري الروسونيري روما

التعليقات

