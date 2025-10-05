تقام مساء اليوم الأحد، عدة مباريات في مختلف الدوريات المحلية والعالمية، وعلى رأسها هي مهمة نادي بيراميدز أمام فريق الجيش الرواندي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مهمة أفريقية لبيراميدز

ويستعد بيراميدز لخوض مباراة إياب الدور التمهيدي الأول أمام فريق الجيش الرواندي في الثامنة مساء، وذلك بعدما حقق الفوز ذهابا في رواندا بنتيجة 2-0.

وفي حال تخطي بيراميدز عقبة الجيش الرواندي خلال المباراة التي ستقام على ملعب الدفاع الجوي، سيتأهل رسميا إلى الدور التمهيدي الثاني من البطولة التي يحمل لقبها في النسخة الماضية.

وبعيدا عن بيراميدز، ستستكمل مساء اليوم الأحد مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، إذ يلتقي فريق إنبي مع زد في الخامسة مساءً، ثم يلعب فاركو مع وادي دجلة في الثامنة مساءً.

يُشار إلى أن بيراميدز تم تأجيل مباراته في الجولة العاشرة للدوري مع بتروجيت بسبب مشاركته في الدور التمهيدي لبطولة دوري الأبطال.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية أيضًا لبطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي، حيث ينتظر منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه لحسم التأهل رغم صعوبة المشوار.

كما تستكمل مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيكون مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على برينتفورد في السادسة والنصف مساءً.

أما في الدوري الإسباني سيحل فريق برشلونة ضيفا على إشبيلية في الخامسة والربع مساءً، ويلعب أتلتيكو مدريد مع سيلتا فيجو في العاشرة مساءً.

ولعشاق الكرة الإيطالية، سيقام كلاسيكو "كالتشيو" بين فريق يوفنتوس وميلان في العاشرة إلا ربع مساءً.

أبرز مباريات اليوم

الدوري المصري

إنبي – زد (5 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

فاركو – وادي دجلة (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 2.

كأس العالم تحت 20 عامًا

جنوب أفريقيا - الولايات المتحدة الأمريكية (11 مساءً) عبر قناة بي إن سبورت 2.

كاليدونيا الجديدة - فرنسا (11 مساءً) عبر قناة بي إن سبورت 5.

الدوري الإنجليزي

برينتفورد - مانشستر سيتي (6:30 مساءً) عبر بي إن سبورت 1.

الدوري الإسباني

إشبيلية – برشلونة (5:15 مساءً) عبر بي إن سبورت 2.

سيلتا فيجو – أتلتيكو مدريد (10 مساءً) عبر بي إن سبورت 3.

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز – الجيش الرواندي (8 مساءً) عبر أون سبورت 1.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس – ميلان (10 إلا ربع مساءً)

الدوري الفرنسي

ليل – باريس سان جيرمان (10 إلا ربع مساءً)