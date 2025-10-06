المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
من بوابة لاتسيو.. ساري يرغب في إعادة إنسيني إلى الدوري الإيطالي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:11 م 06/10/2025
إنسيني

إنسيني وساري

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة ماوريسيو ساري، مدرب لاتسيو، في التعاقد مع المهاجم الإيطالي المخضرم لورينزو إنسيني.

إنسيني أصبح لاعبا حرا في الوقت الحالي، ويرغب في العودة إلى إيطاليا بعد 3 سنوات صعبة قضاها مع تورونتو إف سي في الدوري الأمريكي.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فقد طلب ساري التعاقد مع لورينزو إنسينيي، نجمه السابق في نابولي.

وأشار التقرير إلى أن الجناح البالغ من العمر 33 عاما رفض بالفعل بعض العروض الأخرى في انتظار قرار لاتسيو.

المدرب الإيطالي يعتقد أن إبداع إنسينيي وخبرته يمكن أن يساعدا في إحياء فريقه الذي يعاني من تذبذب المستوى هذا الموسم وتحدث الثنائي عدة مرات هاتفيا بخصوص الانتقال المحتمل.

أنجيلو فابيانـي، المدير الرياضي في لاتسيو، لا يبدو متفقا مع وجهة نظر ساري، حول أولويات النادي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو أمر يهدد صفقة إنسيني.

ويتمسك المدير الرياضي بمشروع النادي القائم على منح الفرصة للاعبين الشباب.

الدوري الإيطالي لاتسيو لورينزو إنسيني

