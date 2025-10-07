المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
باريلا: سعيد بالبقاء في إنتر

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:45 م 07/10/2025
نيكولو باريلا نجم إنتر ميلان

باريلا من مباراة سابقة بين إنتر وميلان

أعرب اللاعب نيكولو باريلا عن سعادته بالبقاء مع نادي إنتر لمدة 7 سنوات.

ويدافع باريلا عن قميص إنتر منذ 2019، فيما خرج معارًا في موسمه الأول نحو الفريق الذي بدأ فيه مسيرته مع كرة القدم، كالياري.

تصريحات باريلا عن إنتر

وقال باريلا في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي: "جئت إلى إنتر من ناد -كالياري- لدى العاملين به شعور كبير بالانتماء، لذا عندما وصلت، كنت قد تعلمت التضحية، وأن ألعب من أجل القميص".

وأضاف: "بعد 7 سنوات لي في إنتر، ما زلت أحاول بذل قصارى جهدي".

قبل أن يختتم: "يسعدني كثرًا أن أبقى في إنتر.. لطالما حلمت بمجموعة مثل هذه، ننمو معًا، وتمكنا بالفعل من تحقيق ذلك، لذا أحاول أن أكون قدوة خارج الملعب وداخل الملعب، وفي غرفة الملابس أيضًا".

يشار إلى أن باريلا كان مرشحًا أكثر من مرة لمغادرة إنتر، لكنه دائمًا ما اختار البقاء في ملعب جوزيبي مياتزا ليصبح ضمن أهم العناصر في جيل المدرب سيموني إنزاجي.

ويستمر باريلا في الحفاظ على مكان أساسي في إنتر مع المدرب كريستيان كيفو.

مباراة إنتر ميلان القادمة
الدوري الإيطالي إنتر نيكولو باريلا

