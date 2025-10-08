تقارير: نابولي حاول التعاقد مع نيمار

ذكرت تقارير صحفية أن نادي نابولي الإيطالي قام بمحاولات جدية للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، قبل أن يستقر لاحقا على التوقيع مع كيفن دي بروين قادما من مانشستر سيتي.

بحسب ما نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نابولي وضع بالفعل خطة للتعاقد مع نيمار، الذي كان متاحا في صفقة انتقال حر مطلع العام الحالي قبل أن يعود إلى سانتوس البرازيلي.

ووفقا للصحيفة، بدأ نابولي في تلك الفترة دراسة إمكانية ضم النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان، إذ كان نيمار مرتبطا بعقد مع نادي الهلال السعودي، لكنه أنهى عقده في نهاية يناير.

وكان نابولي، الذي كان في منتصف مشواره نحو الفوز بلقب الدوري الإيطالي في يناير، يخطط لجلب اسم كبير لتعزيز صفوف الفريق بقيادة أنطونيو كونتي استعدادا لموسم 2025-2026.

وأوضح التقرير أن أوريليو دي لاورينتيس، مالك النادي والمدير الرياضي جيوفاني مانا، والمدرب أنطونيو كونتي، جميعهم كانوا موافقين على فكرة التعاقد مع نيمار.

لكن تلك الخطط تغيرت عندما ظهرت فرصة التعاقد مع كيفن دي بروين، الذي كان متاحا في صفقة انتقال حر بعد نهاية مسيرته التي استمرت 10 سنوات مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويبلغ دي بروين من العمر 34 عاما، وقد شارك أساسيا في خمس من أول ست مباريات بالدوري الإيطالي هذا الموسم، مسجلا ثلاثة أهداف، كما قدّم تمريرتين حاسمتين في مباراتين بدوري أبطال أوروبا حتى الآن.