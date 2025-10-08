المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

2 1
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: نابولي حاول التعاقد مع نيمار

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:51 م 08/10/2025
نيمار

نيمار

ذكرت تقارير صحفية أن نادي نابولي الإيطالي قام بمحاولات جدية للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، قبل أن يستقر لاحقا على التوقيع مع كيفن دي بروين قادما من مانشستر سيتي.

بحسب ما نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نابولي وضع بالفعل خطة للتعاقد مع نيمار، الذي كان متاحا في صفقة انتقال حر مطلع العام الحالي قبل أن يعود إلى سانتوس البرازيلي.

ووفقا للصحيفة، بدأ نابولي في تلك الفترة دراسة إمكانية ضم النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان، إذ كان نيمار مرتبطا بعقد مع نادي الهلال السعودي، لكنه أنهى عقده في نهاية يناير.

وكان نابولي، الذي كان في منتصف مشواره نحو الفوز بلقب الدوري الإيطالي في يناير، يخطط لجلب اسم كبير لتعزيز صفوف الفريق بقيادة أنطونيو كونتي استعدادا لموسم 2025-2026.

وأوضح التقرير أن أوريليو دي لاورينتيس، مالك النادي والمدير الرياضي جيوفاني مانا، والمدرب أنطونيو كونتي، جميعهم كانوا موافقين على فكرة التعاقد مع نيمار.

لكن تلك الخطط تغيرت عندما ظهرت فرصة التعاقد مع كيفن دي بروين، الذي كان متاحا في صفقة انتقال حر بعد نهاية مسيرته التي استمرت 10 سنوات مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويبلغ دي بروين من العمر 34 عاما، وقد شارك أساسيا في خمس من أول ست مباريات بالدوري الإيطالي هذا الموسم، مسجلا ثلاثة أهداف، كما قدّم تمريرتين حاسمتين في مباراتين بدوري أبطال أوروبا حتى الآن.

نابولي نيمار كيفن دي بروين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
ليبيا

ليبيا

2 1
كاب فيردي

كاب فيردي

46

بداية الشوط الثاني من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg