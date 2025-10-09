رسميًا.. بوليسيتش لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، فوز النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش جناح فريق ميلان، بجائزة لاعب الشهر، في الكالتشيو، بعد تألقه على مدار شهر سبتمبر الماضي.



وقالت الرابطة في بيان رسمي، أنه سيتم تسليم بوليسيتش جائزة لاعب شهر سبتمبر، خلال مباراة فريقه ميلان المقبلة ضد فيورنتينا، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر، على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا.

وفاز بوليسيتش بالجائزة، بفضل إحصائياته الفردية وتصويت الجماهير عبر الإنترنت، بعدما تفوق على بقية المرشحين، وهم: باشيروتو (كريمونيزي)، دي بروين (نابولي)، ديماركو (إنتر ميلان)، كريستوفيتش (أتالانتا)، وأورسوليني (بولونيا).

وأوضحت الرابطة أنه يتم اختيار المرشحين بناء على تحليل متقدم من إحدى الشركات، ويعتمد على نظام معين، ولا يلجأ فقط إلى البيانات الإحصائية والأحداث الفنية، ولكن أيضًا بيانات المواقع، مما يتيح تحليل جوانب حاسمة، مثل الحركة بدون الكرة، وصناعة اللعب، ومساهمة اللاعب في مساندة الفريق، وكفاءته الفنية والبدنية.

وأوضحت أنه تم التقييم وفقًا لمباريات الجولات من 3 إلى 5 خلال موسم 2025/2026 في الدوري الإيطالي.

صرح لويجي دي سيرفو، الرئيس التنفيذي لرابطة ليجا كالتشيو الإيطالية: "ثلاثة أهداف وتمريرتان حاسمتان في 147 دقيقة هي بصمة كريستيان بوليسيتش المميزة في سبتمبر الرائع لميلان".

وأضاف: "أثبت لاعب هجوم الروسونيري جدارته فورًا في التشكيلة التكتيكية الجديدة لأليجري، مؤكدًا تنوعه وذكائه التكتيكي الكبير، منذ انضمامه إلى الدوري الإيطالي، أثبت قائد المنتخب الأمريكي أنه أحد أكثر اللاعبين حسمًا في دورينا، ويمتلك رغبة دائمة في التطور".