مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
المغرب - ب

المغرب - ب

كأس العالم تحت 20 عاما
الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30
إيطاليا - شباب

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الصومال

الصومال

0 1
19:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

1 0
19:00
ناميبيا

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ
أبو قير للاسمدة

أبو قير للاسمدة

1 0
15:30
القناة

القناة

رسميًا.. بوليسيتش لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:24 م 09/10/2025
كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان

كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، فوز النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش جناح فريق ميلان، بجائزة لاعب الشهر، في الكالتشيو، بعد تألقه على مدار شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الرابطة في بيان رسمي، أنه سيتم تسليم بوليسيتش جائزة لاعب شهر سبتمبر، خلال مباراة فريقه ميلان المقبلة ضد فيورنتينا، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر، على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا. 

وفاز بوليسيتش بالجائزة، بفضل إحصائياته الفردية وتصويت الجماهير عبر الإنترنت، بعدما تفوق على بقية المرشحين، وهم: باشيروتو (كريمونيزي)، دي بروين (نابولي)، ديماركو (إنتر ميلان)، كريستوفيتش (أتالانتا)، وأورسوليني (بولونيا).

وأوضحت الرابطة أنه يتم اختيار المرشحين بناء على تحليل متقدم من إحدى الشركات، ويعتمد على نظام معين، ولا يلجأ فقط إلى البيانات الإحصائية والأحداث الفنية، ولكن أيضًا بيانات المواقع، مما يتيح تحليل جوانب حاسمة، مثل الحركة بدون الكرة، وصناعة اللعب، ومساهمة اللاعب في مساندة الفريق، وكفاءته الفنية والبدنية.

وأوضحت أنه تم التقييم وفقًا لمباريات الجولات من 3 إلى 5 خلال موسم 2025/2026 في الدوري الإيطالي.

صرح لويجي دي سيرفو، الرئيس التنفيذي لرابطة ليجا كالتشيو الإيطالية: "ثلاثة أهداف وتمريرتان حاسمتان في 147 دقيقة هي بصمة كريستيان بوليسيتش المميزة في سبتمبر الرائع لميلان".

وأضاف: "أثبت لاعب هجوم الروسونيري جدارته فورًا في التشكيلة التكتيكية الجديدة لأليجري، مؤكدًا تنوعه وذكائه التكتيكي الكبير، منذ انضمامه إلى الدوري الإيطالي، أثبت قائد المنتخب الأمريكي أنه أحد أكثر اللاعبين حسمًا في دورينا، ويمتلك رغبة دائمة في التطور".

 

 

مباراة ميلان القادمة
الدوري الإيطالي ميلان بوليسيتش

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

