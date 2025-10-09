أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي تشيلسي يستهدف التعاقد مع سانتياجو كاسترو مهاجم فريق بولونيا الإيطالي، وذلك بعدما اقترب من تمثيل منتخب الأرجنتين الأول.



وكشف موقع توتو ميركاتو ويب، أن تشيلسي أرسل كشافين، وذلك لمراقبة كاسترو في مباريات بولونيا، ويتابعون تقدمه عن كثب منذ بداية الموسم الجاري.



وأضاف أن تشيلسي لم يقدم عروض رسمية لضم المهاجم صاحب الـ 21 عامًا، لكنه يتواجد ضمن قائمة اهتمامات المدرب إنزو ماريسكا.



وأوضح أن بولونيا يدرك جيدًا اهتمام عدة أندية بضمه، حيث كان هدفًا لفريقي إنتر ميلان والنصر السعودي خلال الصيف الماضي.



ويقدر الفريق الإيطالي قيمة مهاجمه الشاب بحوالي 50 مليون يورو على الأقل، إذا فكر في بيعه، بعدما أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق.



وتعاقد بولونيا مع كاسترو في يناير 2024، مقابل 13.2 مليون يورو، ويستمر عقده حتى يونيو 2028.



ولعب كاسترو 5 مباريات بالدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.