أسوأ مما كان يتوقع ميلان.. تقارير تكشف تفاصيل إصابة رابيو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:03 م 16/10/2025
أدريان رابيو لاعب وسط ميلان

أدريان رابيو لاعب وسط ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن أدريان رابيو لاعب خط وسط ميلان، سيغيب لمدة أسبوعين على الأقل، بعد إصابته مع منتخب فرنسا، خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وأكد موقع فوتبول إيطاليا، أن إصابة رابيو في عضلة باطن القدم، بساقه اليسرى، وسيتم إعادة تقييم حالته خلال 10 أيام.

وتأكد غياب رابيو عن مباراتي ميلان المقبلتين على الأقل، وقد يمتد غيابه لمدة تصل إلى شهر.

وتضرر ميلان من فترة التوقف الدولي، بعد إصابة عدد من لاعبيه، أبرزهم إستوبينان، الذي تعرض لإلتواء في الكاحل الأيسر، وسيغيب عن لقاء فيورنتينا في الدوري الإيطالي، بينما تعد حالة زميله ساليمايكرز أفضل، حيث اقترب من العودة للتدريبات الجماعية.

ويتعلق القلق الأكبر في ميلان بحالة بوليسيتش، الذي خرج من الملعب وهو يعرج خلال مباراة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة، وعاد متأخرًا بسبب طول الرحلة.

ولن يخضع بوليسيتش لفحوصات طبية، قبل يوم الجمعة، بسبب إصابته في الفخذ الأيمن.

مباراة ميلان القادمة
ميلان منتخب فرنسا رابيو

