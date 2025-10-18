المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إنتر ميلان يحسم موقعة روما ويخطف صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:52 م 18/10/2025
إنتر

إنتر ميلان ضد روما

ارتقى إنتر ميلان إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا، وذلك بعد فوزه على مضيفه روما بنتيجة 1-0، اليوم السبت.

وحل إنتر ضيفًا على روما ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل أنجي يوان بوني هدف المباراة الوحيد لفريق إنتر ميلان في الدقيقة السادسة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن روما ونابولي في المركزين الثاني والثالث.

ويبتعد إنتر ميلان بفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الرابع، والذي يلعب الأحد مع فيورنتينا ضمن منافسات الجولة السابعة.

وكان نابولي خسر في نفس الجولة أمام تورينو بنتيجة 1-0.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا من هنا

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة مضيفه يونيون سانت جيلواز البلجيكي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

 

 

روما الإنتر إنتر نابولي ترتيب الدوري الايطالي روما ضد انتر

