ارتقى إنتر ميلان إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا، وذلك بعد فوزه على مضيفه روما بنتيجة 1-0، اليوم السبت.

وحل إنتر ضيفًا على روما ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل أنجي يوان بوني هدف المباراة الوحيد لفريق إنتر ميلان في الدقيقة السادسة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن روما ونابولي في المركزين الثاني والثالث.

ويبتعد إنتر ميلان بفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الرابع، والذي يلعب الأحد مع فيورنتينا ضمن منافسات الجولة السابعة.

وكان نابولي خسر في نفس الجولة أمام تورينو بنتيجة 1-0.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة مضيفه يونيون سانت جيلواز البلجيكي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.