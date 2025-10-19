فاز كومو بنتيجة2-0 أمام يوفنتوس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة كومو ويوفنتوس، على ملعب جوزيبي سينيجاليا، في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وافتتح مارك أوليفييه كيمب التسجيل لـ كومو في الدقيقة 4 من زمن المباراة، فيما أضاف نيكو باز الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وألغى حكم الفيديو، هدفًا لـ يوفنتوس في الدقيقة 37 بداعي التسلل.

ويواصل نيكو باز سحره مع كومو هذا الموسم، حيث إنه سجل وصنع أمام يوفنتوس.

وسجل باز 4 أهداف وصنع مثلهم مع كوكو هذا الموسم، ليصبح من أفضل 3 لاعبين في الدوري الخميس الكبرى من حيث المساهمة التهديفية.

وتستمر نتائج كومو الإيجابية في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يعُد هذا الفوز هو الثالث له.

وكان كومو قد تعادل في آخر مباراتين في الدوري الإيطالي، قبل أن يعود بانتصار كبير أمام يوفنتوس.

على الجانب الآخر، تستمر نتائج يوفنتوس السلبية في الدوري الإيطالي، حيث فشل في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات.

وتعادل يوفنتوس في 3 مباريات وخسر مباراة، منذ آخر لقاء فاز فيه أمام إنتر في الجولة الثالثة.

ويحتل كومو المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، فيما يقبع يوفنتوس في المركز السادس بنفس رصيد النقاط.