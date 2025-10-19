المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سحر نيكو باز مستمر.. كومو يسقط يوفنتوس في الدوري الإيطالي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:47 م 19/10/2025
كومو

كومو

فاز كومو بنتيجة2-0 أمام يوفنتوس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة كومو ويوفنتوس، على ملعب جوزيبي سينيجاليا، في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وافتتح مارك أوليفييه كيمب التسجيل لـ كومو في الدقيقة 4 من زمن المباراة، فيما أضاف نيكو باز الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وألغى حكم الفيديو، هدفًا لـ يوفنتوس في الدقيقة 37 بداعي التسلل.

ويواصل نيكو باز سحره مع كومو هذا الموسم، حيث إنه سجل وصنع أمام يوفنتوس.

وسجل باز 4 أهداف وصنع مثلهم مع كوكو هذا الموسم، ليصبح من أفضل 3 لاعبين في الدوري الخميس الكبرى من حيث المساهمة التهديفية.

وتستمر نتائج كومو الإيجابية في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يعُد هذا الفوز هو الثالث له.

وكان كومو قد تعادل في آخر مباراتين في الدوري الإيطالي، قبل أن يعود بانتصار كبير أمام يوفنتوس.

على الجانب الآخر، تستمر نتائج يوفنتوس السلبية في الدوري الإيطالي، حيث فشل في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات.

وتعادل يوفنتوس في 3 مباريات وخسر مباراة، منذ آخر لقاء فاز فيه أمام إنتر في الجولة الثالثة.

ويحتل كومو المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، فيما يقبع يوفنتوس في المركز السادس بنفس رصيد النقاط.

 

الدوري الإيطالي يوفنتوس كومو

