تعرض اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين للإصابة أثناء تنفيذ ركلة جزاء في مباراة فريقه نابولي ضد إنتر، مساء اليوم السبت.

ويلتقي نابولي وإنتر هذا المساء في مباراة جارية بينهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإيطالي.

إصابة غريبة لدي بروين أمام إنتر

تحصل نابولي على ركلة جزاء أمام إنتر عند حدود الدقيقة 33، تولى دي بروين مهمة تنفيذها.

ونجح دي بروين في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف، بعدما سدد الكرة بإتقان على يمين الحارس يان سومر الذي ارتمى معها دون أن يتمكن من إبعادها.

واشتكى دي بروين من آلام في عضلة الفخذ اليمنى أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، ليضطر إلى مغادرة المباراة مصابًا بعد 4 دقائق حاول خلالها الجهاز الطبي لنابولي إسعافه دون جدوى.

وأشرك المدرب أنطونيو كونتي، المدافع ماتياس أوليفيرا بدلًا من دي بروين، في تغيير تكتيكي أيضًا من شأنه أن يسمح لسبينازولا بالتقدم أكثر نحو الجناح الأيسر.

يشار إلى أن استمرار فوز نابولي يعني الانقضاض على صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإيطالي.