سيغيب لفترة طويلة.. مخاوف في نابولي بسبب إصابة دي بروين

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:25 م 26/10/2025
نابولي - دي بروين

كيفين دي بروين

يشعر نادي نابولي الإيطالي، من مخاوف بسبب الإصابة التي تعرض لها كيفين دي بروين لاعب الفريق خلال مباراة إنتر ميلان.

وحقق نادي نابولي الفوز على إنتر ميلان، بنتيجة (3-1) أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتعرض اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين للإصابة أثناء تنفيذ ركلة جزاء في مباراة فريقه نابولي ضد إنتر، مساء اليوم السبت.

واشتكى دي بروين من آلام في عضلة الفخذ اليمنى أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، ليضطر إلى مغادرة المباراة مصابًا بعد 4 دقائق حاول خلالها الجهاز الطبي لنابولي إسعافه دون جدوى.

سيغيب لفترة طويلة

دي بروين خضع بالفعل للاختبارات الطبية الأولى، والانطباعات الأولية تشير إلى إصابة عالية الدرجة في نفس العضلة التي خضعت للجراحة في عام 2023، وفقاً لشبكة "سكاي إيطاليا".

وأشارت الشبكة الإيطالية، إلى أن هناك مخاوف في نابولي من غياب دي بروين لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وخاض دي بروين مع نابولي إجمالي 11 مباراة خلال هذا الموسم، سجل 4 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

مباراة نابولي القادمة
الدوري الإيطالي نابولي دي بروين

