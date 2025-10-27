ميلان يضع عينه على لاعب ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية بأن نادي ميلان يدرس التعاقد مع جونزالو جارسيا، لاعب ريال مدريد لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، في إطار سعيه لتعزيز الفريق للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان، حدد عدة مراكز تحتاج إلى تدعيم، أبرزها رأس الحربة، وقلب الدفاع، والجناح الأيمن.

وبحسب ما ذكره موقع "Fichajes" الإسباني المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن إدارة ميلان تقيّم حاليا الخيارات المتاحة لتزويد أليجري بالأدوات اللازمة للمنافسة على أعلى مستوى.

جارسيا قدّم أداء مميزا في كأس العالم للأندية، لكن المهاجم الإسباني الشاب لم يحصل على فرص كافية تحت قيادة تشابي ألونسو هذا الموسم، وهو ما جعله بين الخيارات التي يدرسها ميلان.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد منفتح على فكرة إعارة جارسيا لمنحه فرصة أكبر للعب، وهو ما يفتح الباب أمام ميلان من أجل التحرك لضمه.

جدير بالذكر أن جارسيا، البالغ من العمر 21 عاما، هو أحد ناشئي ريال مدريد، وعقده الحالي مع النادي مستمر حتى عام 2030، بعد تجديده مؤخرا.

وشارك المهاجم الشاب في 9 مباريات مع الفريق الملكي هذا الموسم، صنع خلالها هدفا وحيدا ولم يسجل.

جدول مباريات اليوم