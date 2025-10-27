كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي ميلان يجري محادثات مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، من أجل إراحة نجمه كريستيان بوليسيتش خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد موقع فوتبول إيطاليا، أنه من المتوقع أن تكون عودة كريستيان بوليسيتش إلى الملاعب قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر، لكن جورجيو فورلاني مدير ميلان، يجري محادثات مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، على أمل ألا يضم ماوريسيو بوتشيتينو جناح الروسونيري إلى قائمة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن ميلان يأمل بأن يتم السماح لبوليسيتش بالبقاء في إيطاليا، خلال عطلة نوفمبر، ليستعيد لياقته البدنية بشكل كامل.

سيواجه المنتخب الأمريكي لكرة القدم منتخبي باراجواي وأوروجواي في مباراتين وديتين الشهر المقبل، بينما سيواجه ميلان غريمه المحلي إنتر ميلان في 23 نوفمبر، في أول مباراة بعد فترة التوقف الدولي.

وكان الجناح الأمريكي قد تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة ودية ضد أستراليا في وقت سابق من أكتوبر، مما أثار غضب ناديه.

لم يشارك بوليسيتش مع ميلان منذ ذلك الحين، لكن وفقًا لصحيفة جازيتا ديلو سبورت، فإن تعافيه يسير بصورة جيدة، وسيغيب عن لقاء أتالانتا المقرر إقامته غدًا.

وتبدو فرصته في اللحاق بمباراة روما الأحد المقبل ضئيلة، لكن ميلان يأمل في عودته إلى الملاعب ضد بارما في 8 نوفمبر، قبل فترة التوقف الدولي القادمة.