كلام فى الكورة
في بيان رسمي.. نابولي يكشف تفاصيل إصابة دي بروين

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:09 م 27/10/2025
نابولي - دي بروين

دي بروين

أعلن نادي نابولي الإيطالي، تفاصيل إصابة النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق.

وتعرض اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين للإصابة أثناء تنفيذ ركلة جزاء في مباراة فريقه نابولي ضد إنتر، مساء اليوم السبت.

وحقق نادي نابولي الفوز على إنتر ميلان، بنتيجة (3-1) أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

واشتكى دي بروين من آلام في عضلة الفخذ اليمنى أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، ليضطر إلى مغادرة المباراة مصابًا بعد 4 دقائق حاول خلالها الجهاز الطبي لنابولي إسعافه دون جدوى.

تفاصيل إصابة دي بروين

وقال نابولي في بيان رسمي: "بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إنتر، خضع كيفن دي بروين لفحوصات في مستشفى بينيتا جراندي، والتي كشفت عن تمزق شديد في العضلة ذات الرأسين الفخذية في فخذه الأيمن".

واختتم النادي الإيطالي بيانه: "وقد بدأ اللاعب البلجيكي الدولي برنامجه التأهيلي بالفعل".

وتشير العديد من التقارير الصحفية الإيطالية، إلى غياب دي بروين عن صفوف نابولي لعدة أشهر.

مباراة نابولي القادمة
الدوري الإيطالي نابولي دي بروين

