بعد ترشيحه.. سباليتي: مدرب يوفنتوس الجديد سيكون محظوظا

تحدث المدير الفني المخضرم لوتشيانو سباليتي على الأنباء التي تربطه بتدريب يوفنتوس في الفترة المقبلة خلفا لإيجور تيودور.

يوفنتوس أعلن أمس الإثنين إقالة تيودور بعد خسارة الفريق في آخر 3 مباريات، وفشله في الفوز في 8 مباريات متتالية.

وذكرت تقارير إعلامية أن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، هو أبرز المرشحين لتولي تدريب يوفنتوس في الفترة المقبلة.

وقال سباليتي في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "من سيخلف إيجور تيودور سيكون محظوظا"

وعن ترشيحه قال: "أشعر أنني بخير وأنتظر بهدوء، لدي الطموح لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".

وأوضح: "لا أستطيع إلا أن أتحدث بإعجاب عن تيودور، فهو شخص جاد ومتحمس، من سيخلفه سيكون محظوظا، لأنه سيجد فريقا جيد الإعداد".

وكان يوفنتوس قد أعلن إسناد مهمة المدير الفني مؤقتا إلى مدرب فريق الشباب ماسيمو برامبيلا، الذي سيتولى قيادة الفريق في مباراته ضد أودينيزي مساء الأربعاء.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف نابولي المتصدر.