كلام فى الكورة
تكللت بالنجاح.. نابولي يعلن خضوع دي بروين لعملية جراحية

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:14 م 29/10/2025
نابولي - دي بروين

دي بروين

أعلن نادي نابولي الإيطالي، خضوع النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق، لعملية جراحية بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

دي بروين تعرض لإصابة قوية في عضلة الفخذ خلال مباراة الفريق أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي يوم السبت الماضي، ما سيبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

نجاح العملية الجراحية

وقال نابولي في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "كما كان مقررًا، خضع كيفن دي بروين لعملية جراحية اليوم في أنتويرب بعد إصابته بتمزق شديد في عضلة فخذه الأيمن".

وأتم بيان النادي الإيطالي: "تكللت العملية بالنجاح التام، وسيواصل دي بروين بمساعدة رئيس الطاقم الطبي الإيطالي الدكتور رافاييل كانونيكو، المرحلة الأولى من برنامج تأهيله بعد الجراحة في بلجيكا".

وتشير التقارير الصحفية الإيطالية، لغياب دي بروين عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 و4 أشهر.

مباراة نابولي القادمة
الدوري الإيطالي نابولي دي بروين

