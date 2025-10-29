المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

1 1
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

0 2
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

1 1
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

0 0
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

0 0
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

1 1
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

بعد 46 يومًا.. يوفنتوس يعود لطريق الانتصارات بالفوز على أودينيزي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:10 م 29/10/2025
يوفنتوس

يوفنتوس ضد أودينيزي

قاد المدرب المؤقت ماسيمو برامبيلا فريق يوفنتوس للفوز على أودينيزي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإيطالي لموسم "2025-2026".

وسجل الصربي دوشان فلاهوفيتش هدف التقدم في الدقيقة 5 من ركلة جزاء، وتعادل نيكولو زانيولو لأودينيزي في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول .

وأضاف فيديريكو جاتي الهدف الثاني ليوفنتوس بالدقيقة 67، ثم عزز التركي كينان يلديز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء أيضا.

ورفع يوفنتوس، الذي أقال مؤخرا مدربه الكرواتي إيجور تيودور، رصيده إلى 15 نقطة بالمركز السادس ويحقق أول انتصار له منذ 13 سبتمبر في جميع المسابقات (أي منذ 46 يوما)، بينما ظل رصيد أودينيزي 12 نقطة في المركز التاسع.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

يوفنتوس أودينيزي فلاهوفيتش ترتيب الدوري الإيطالي

