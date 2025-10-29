قاد المدرب المؤقت ماسيمو برامبيلا فريق يوفنتوس للفوز على أودينيزي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإيطالي لموسم "2025-2026".

وسجل الصربي دوشان فلاهوفيتش هدف التقدم في الدقيقة 5 من ركلة جزاء، وتعادل نيكولو زانيولو لأودينيزي في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول .

وأضاف فيديريكو جاتي الهدف الثاني ليوفنتوس بالدقيقة 67، ثم عزز التركي كينان يلديز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء أيضا.

ورفع يوفنتوس، الذي أقال مؤخرا مدربه الكرواتي إيجور تيودور، رصيده إلى 15 نقطة بالمركز السادس ويحقق أول انتصار له منذ 13 سبتمبر في جميع المسابقات (أي منذ 46 يوما)، بينما ظل رصيد أودينيزي 12 نقطة في المركز التاسع.

