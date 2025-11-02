المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

0 0
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بهدف ذاتي.. إنتر يعبر فيرونا في الدوري الإيطالي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:02 م 02/11/2025
إنتر

مباراة فيرونا ضد إنتر

حسم نادي إنتر ميلان تفوقه أمام نظيره هيلاس فيرونا، في المباراة التي جمعت بينهما من منافسات الدوري الإيطالي، وجرى اللقاء على أرضية ملعب ماركانتونيو بينتيجودي.

وتفوق فريق إنتر على نظيره فيرونا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة العاشرة من مواجهات الدوري الإيطالي.

إنتر يتفوق على هيلاس فيرونا

شهدت مباراة هيلاس فيرونا ضد إنتر، تفوقًا ملحوظًا لصالح النيراتزوري حيث سيطر الفريق الضيف على مجريات اللقاء.

ونجح بيوتر زيلينسكي، لاعب إنتر، في وضع فريقه بالمقدمة بالدقيقة 16 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل فيرونا قبل نهاية الشوط الأول من المباراة عن طريق جيوفاني.

وتمكن إنتر من خطف نقاط المباراة في اللحظات الأخيرة من اللقاء، وكان ذلك في الدقيقة 90+3 عن طريق مارتن فريز مدافع هيلاس فيرونا، بالخطأ في مرماه.

ترتيب الدوري الإيطالي

رفع إنتر ميلان رصيده إلى 21 نقطة مستقرًا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك بعد 10 مباريات.

وتجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 5 نقاط مستقرًا بالمركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن خاض 10 مباريات بالمسابقة.

مباراة إنتر ميلان القادمة
الدوري الإيطالي إنتر ميلان هيلاس فيرونا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

0 0
طلائع الجيش

طلائع الجيش

2

تسلل على طلائع الجيش

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
بيراميدز

بيراميدز

0 0
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

3

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى فريق الاتحاد السكندري

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg