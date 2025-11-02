بهدف ذاتي.. إنتر يعبر فيرونا في الدوري الإيطالي

حسم نادي إنتر ميلان تفوقه أمام نظيره هيلاس فيرونا، في المباراة التي جمعت بينهما من منافسات الدوري الإيطالي، وجرى اللقاء على أرضية ملعب ماركانتونيو بينتيجودي.

وتفوق فريق إنتر على نظيره فيرونا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة العاشرة من مواجهات الدوري الإيطالي.

إنتر يتفوق على هيلاس فيرونا

شهدت مباراة هيلاس فيرونا ضد إنتر، تفوقًا ملحوظًا لصالح النيراتزوري حيث سيطر الفريق الضيف على مجريات اللقاء.

ونجح بيوتر زيلينسكي، لاعب إنتر، في وضع فريقه بالمقدمة بالدقيقة 16 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل فيرونا قبل نهاية الشوط الأول من المباراة عن طريق جيوفاني.

وتمكن إنتر من خطف نقاط المباراة في اللحظات الأخيرة من اللقاء، وكان ذلك في الدقيقة 90+3 عن طريق مارتن فريز مدافع هيلاس فيرونا، بالخطأ في مرماه.

ترتيب الدوري الإيطالي

رفع إنتر ميلان رصيده إلى 21 نقطة مستقرًا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك بعد 10 مباريات.

وتجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 5 نقاط مستقرًا بالمركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن خاض 10 مباريات بالمسابقة.