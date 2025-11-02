المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 0
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

كيفو: هدف إنتر الأول جاء بفضل مساعدي.. ولاوتارو قدوة للجميع

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:07 م 02/11/2025
كريستيان كيفو مدرب إنتر ميلان

كريستيان كيفو مدرب فريق إنتر ميلان

أكد كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان، أن الفضل في هدف فريقه الأول خلال مواجهة هيلاس فيرونا يعود لمساعده أنجيلو بالومبو بالإضافة لبقية الجهاز الفني، مشيرًا إلى أنه احتفل بشكل كبير عقب تسجيل هدف الانتصار القاتل.

وتغلب إنتر ميلان بصعوبة على حساب مضيفه هيلاس فيرونا، بنتيجة 2-1، بفضل هدف عكسي سجله مارتن فريز بالخطأ في مرماه، عقب كرة عرضية من نيكولو باريلا.

قال كيفو مازحًا لشبكة DAZN بعد المباراة: "لقد أفسدت بدلتي، أرتدي الآن بدلة رياضية، الرعاة غاضبون بعض الشيء".

وأضاف: "هذه المباريات أسهل خسارةً من الفوز، لذا عندما تفوز بهذه الطريقة، تحتفل، مُدركًا أن الأمور كانت ستسير على نحوٍ سيء".

وعن فكرة الهدف الأول، علق قائلًا: "كنتُ ضدها، لو سارت الأمور على نحوٍ سيء، لكان بإمكانهم مهاجمتنا بسرعتهم في الهجمات المرتدة، لكن مع الجودة التي نمتلكها، من الجيد تجربة هذا النوع من الأساليب، كل هذا بفضل أنجيلو وفيليبو واللاعبين، الملتزمين بابتكار تقنيات في الكرات الثابتة".

وتابع: "عندما يكون لديك لاعب مثل تشالهانوجلو، الذي يضع الكرة حيث يشاء، ولاعب مثل زيلينسكي، فمن الصواب تجربة ذلك، يجب الإشادة ببالومبو وجميع الطاقم الفني الملتزم بتقديم شيء جديد".

وعن غياب لاوتارو عن التسجيل في مباريات الدوري الإيطالي مؤخرًا، رد مدرب إنتر: "لا نُبالغ في تقدير هذا الأمر، فبفضل التزامه وقيادته، يُصبح قدوة حسنة للجميع".

وأتم: "ليس من السهل اللعب كل ثلاثة أيام، لكننا لا نريد أن نُضخم الأمر، سنحت له فرص في المباريات الأخيرة، لا يُشكل عدم تسجيله أي مشكلة، خاصةً مع وجوده، لأنه يبذل جهدًا كبيرًا ويُبقي نفسه متاحًا دائمًا".

مباراة إنتر ميلان القادمة
الدوري الإيطالي إنتر ميلان كريستيان كيفو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

3 0
طلائع الجيش

طلائع الجيش

68

عرضية من اسلام محارب وصلت سهلة في يد مهدي سليمان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

75

توقف المباراة لشرب اللاعبين المياه والتقاط الأنفاس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
