أكد كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان، أن الفضل في هدف فريقه الأول خلال مواجهة هيلاس فيرونا يعود لمساعده أنجيلو بالومبو بالإضافة لبقية الجهاز الفني، مشيرًا إلى أنه احتفل بشكل كبير عقب تسجيل هدف الانتصار القاتل.

وتغلب إنتر ميلان بصعوبة على حساب مضيفه هيلاس فيرونا، بنتيجة 2-1، بفضل هدف عكسي سجله مارتن فريز بالخطأ في مرماه، عقب كرة عرضية من نيكولو باريلا.

قال كيفو مازحًا لشبكة DAZN بعد المباراة: "لقد أفسدت بدلتي، أرتدي الآن بدلة رياضية، الرعاة غاضبون بعض الشيء".

وأضاف: "هذه المباريات أسهل خسارةً من الفوز، لذا عندما تفوز بهذه الطريقة، تحتفل، مُدركًا أن الأمور كانت ستسير على نحوٍ سيء".

وعن فكرة الهدف الأول، علق قائلًا: "كنتُ ضدها، لو سارت الأمور على نحوٍ سيء، لكان بإمكانهم مهاجمتنا بسرعتهم في الهجمات المرتدة، لكن مع الجودة التي نمتلكها، من الجيد تجربة هذا النوع من الأساليب، كل هذا بفضل أنجيلو وفيليبو واللاعبين، الملتزمين بابتكار تقنيات في الكرات الثابتة".

وتابع: "عندما يكون لديك لاعب مثل تشالهانوجلو، الذي يضع الكرة حيث يشاء، ولاعب مثل زيلينسكي، فمن الصواب تجربة ذلك، يجب الإشادة ببالومبو وجميع الطاقم الفني الملتزم بتقديم شيء جديد".

وعن غياب لاوتارو عن التسجيل في مباريات الدوري الإيطالي مؤخرًا، رد مدرب إنتر: "لا نُبالغ في تقدير هذا الأمر، فبفضل التزامه وقيادته، يُصبح قدوة حسنة للجميع".

وأتم: "ليس من السهل اللعب كل ثلاثة أيام، لكننا لا نريد أن نُضخم الأمر، سنحت له فرص في المباريات الأخيرة، لا يُشكل عدم تسجيله أي مشكلة، خاصةً مع وجوده، لأنه يبذل جهدًا كبيرًا ويُبقي نفسه متاحًا دائمًا".