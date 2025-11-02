أهدر النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، ركلة جزاء لأول مرة بقميص نادي روما، خلال مواجهة ميلان، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وأضاع ديبالا فرصة تسجيل هدف التعادل لصالح ناديه روما، في الدقيقة 82، بعدما تصدى الحارس الفرنسي مايك ماينان ببراعة لتسديدة اللاعب الأرجنتيني.

وخسر روما مواجهته مساء أمس ضد ميلان، بهدف دون رد، سجله المدافع ستراهينيا بافلوفيتش، من صناعة رافائيل لياو.

وكشفت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، أن ماينان وضع حدًا لسلسلة ديبالا الناجحة مع روما، بعدما كان قد سجل 18 ركلة جزاء من قبل، بنسبة نجاح 100%.

وتعد هذه هي أول ركلة جزاء يهدرها ديبالا، منذ حوالي 4 سنوات، حينما أضاع ركلة بقميص يوفنتوس، في نوفمبر عام 2021 ضد نظيره ساليرنيتانا.