كلام فى الكورة
كأس العرب
العراق

العراق

2 1
16:30
البـــحرين

البـــحرين

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

"هل سنفوز بكأس العالم إذا استقلت؟".. رئيس الاتحاد الإيطالي يرد على الانتقادات

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:10 م 03/12/2025
جرافينا

رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييل جرافينا

رفض رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييل جرافينا، فكرة تقديم استقالته في حال فشل منتخب بلاده مجددًا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

رئيس الاتحاد الإيطالي يرفض الاستقالة

ويستعد المنتخب الإيطالي لخوض مواجهة مصيرية أمام أيرلندا الشمالية في الدور نصف النهائي من الملحق الأوروبي في مارس المقبل، على أن يلتقي بالفائز من مواجهة ويلز والبوسنة في النهائي المؤهل إلى المونديال.

وفي حوار مع صحيفة كورييري ديلو سبورت، قال جرافينا ردًا على سؤال حول إمكانية استقالته إذا حدث الإخفاق: "لا توجد قاعدة تجبرني على التنحي، سأقوم بمراجعة ذاتية بالتأكيد، لكن من يقول لي: ابحث عن عمل حقيقي، أسأله: إذا غادرت، هل ستتحسن كرة القدم الإيطالية وسنفوز بكأس العالم؟ لو كنت متأكدًا من ذلك، لكنت أول من يرحل".

ورغم الضغوط، جدد جرافينا ثقته في قدرة "الآتزوري" على تحقيق التأهل، مؤكدًا أن التقييم يعتمد على معطيات موضوعية ومسار واضح، وأضاف: "التشاؤم يستهلك طاقتنا، الهدف لا يزال في المتناول، وعلينا جميعًا العمل معًا".

كما تطرق رئيس الاتحاد الإيطالي إلى العلاقة المتوترة بين الأندية والمنتخب، معتبرًا أن بعض تصرفات أندية الدوري الإيطالي تظهرها وكأنها "أعداء" للمنتخب، ولو بشكل غير متعمد، موضحًا: "كل نادٍ يسعى لمصلحته الخاصة، وهذا يؤثر أحيانًا على المنتخب".

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كأس العالم 2026 الملحق الأوروبي جابرييل جرافينا

