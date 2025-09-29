أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استضافة مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، لبطولة كأس السوبر الإسباني مطلع يناير من العام المقبل.

وتجمع بطولة كأس السوبر الإسباني فرق برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في جدة بالمملكة العربية السعودية، والثانية على التوالي بعد نسخة الموسم الماضي.

جدة تستضيف كأس السوبر الإسباني

أشار الاتحاد الإسباني في بيان رسمي أصدره اليوم الإثنين، أن ملعب الإنماء المعروف بإسم "الجوهرة المشعة" سيستضيف مباريات كأس السوبر الإسباني الثلاث في يناير من عام 2026 المقبل.

وستقام مباريات كأس السوبر الإسباني في الفترة ما بين 7 يناير وحتى 11 من الشهر ذاته.

ويلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي، بينما يجمع نصف النهائي الآخر فريقي العاصمة مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وقال بيان الاتحاد الإسباني، إنه سيتم تحديد ترتيب مباريات نصف النهائي بالقرعة.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

نصف النهائي الأول: يوم الأربعاء 7 يناير 2026 الساعة 8 بتوقيت القاهرة.

نصف النهائي الثاني: يوم الخميس 8 يناير 2026 الساعة 8 بتوقيت القاهرة.

المباراة النهائية: يوم الأحد 11 يناير 2026 الساعة 8 بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن برشلونة هو حامل كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي الذي أقيم في جدة أيضاً، عندما انتصر على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (5-2).