كلام فى الكورة
بمشاركة برشلونة وريال مدريد.. الكشف عن مواعيد السوبر الإسباني

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:32 م 07/10/2025
السوبر الإسباني

السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات بطولة السوبر لموسم "2025-2026".

وتستضيف مدينة جدة في السعودية منافسات بطولة السوبر الإسباني بمشاركة برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو.

وستقام مباريات كأس السوبر الإسباني في الفترة ما بين 7 يناير وحتى 11 من الشهر ذاته لعام 2026.

ويلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي، بينما يجمع نصف النهائي الآخر فريقي العاصمة مدريد بين الريال وأتلتيكو.

إليكم مواعيد مباريات السوبر الإسباني:

7 يناير:

برشلونة × أتلتيك بلباو.. التاسعة مساءً

8 يناير:

أتلتيكو مدريد × ريال مدريد.. التاسعة مساءً

11 يناير:

النهائي - الفائز من المباراتين.. التاسعة مساءً

ويعد برشلونة هو حامل كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي الذي أقيم في جدة أيضا، عندما انتصر على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (5-2).

ريال مدريد برشلونة أتلتيكو مدريد السوبر الإسباني

