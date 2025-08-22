المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميًا.. قبول استقالة ثنائي اتحاد تنس الطاولة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:11 م 22/08/2025
تنس طاولة

تنس طاولة - صورة أرشيفية

وافقت الجهة الإدارية على قبول استقالة الثنائي المستشار خالد الحنفي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من منصبيهما في الاتحاد المصري لتنس الطاولة.

وتقدم ثنائي اتحاد تنس الطاولة، تقدما باستقالة مسببة، في خطاب رسمي، لوزارة الشباب والرياضة، في شهر يوليو الماضي.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد كلف بتشكيل لجنة قانونية وفنية لدراسة الموقف، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي.

وأرسلت وزارة الشباب والرياضة، لجنة لفحص أسباب استقالة الثنائي، وأثبت تقرير اللجنة عدم وجود اي مخالفات، خلال الفترة الماضية.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي عقد اجتماعًا طارئًا مساء أمس، للإطلاع على أسباب الاستقالة، ودراسة الموقف، ثم قرر قبولها.

أسباب استقالة الحنفي وأباظة من اتحاد تنس الطاولة

وكشف يلا كورة في وقت سابق، عن أسباب تقدم خالد الحنفي ومحمود أباظة باستقالتهما من اتحاد تنس الطاولة.

يلا كورة يكشف.. الأهلي يتسبب في استقالة ثنائية باتحاد تنس الطاولة

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن استقالة الثنائي جاءت لعدة أسباب، أبرزها موافقة الاتحاد على تسجيل اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، في صفوف النادي الأهلي، على عكس رغبتهما في انتقال اللاعبين لنادي إنبي.

تنس الطاولة اتحاد تنس الطاولة وزارة الشباب والرياضة

