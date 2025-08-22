رسميًا.. قبول استقالة ثنائي اتحاد تنس الطاولة

وافقت الجهة الإدارية على قبول استقالة الثنائي المستشار خالد الحنفي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من منصبيهما في الاتحاد المصري لتنس الطاولة.

وتقدم ثنائي اتحاد تنس الطاولة، تقدما باستقالة مسببة، في خطاب رسمي، لوزارة الشباب والرياضة، في شهر يوليو الماضي.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد كلف بتشكيل لجنة قانونية وفنية لدراسة الموقف، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي.

وأرسلت وزارة الشباب والرياضة، لجنة لفحص أسباب استقالة الثنائي، وأثبت تقرير اللجنة عدم وجود اي مخالفات، خلال الفترة الماضية.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي عقد اجتماعًا طارئًا مساء أمس، للإطلاع على أسباب الاستقالة، ودراسة الموقف، ثم قرر قبولها.

أسباب استقالة الحنفي وأباظة من اتحاد تنس الطاولة

وكشف يلا كورة في وقت سابق، عن أسباب تقدم خالد الحنفي ومحمود أباظة باستقالتهما من اتحاد تنس الطاولة.

يلا كورة يكشف.. الأهلي يتسبب في استقالة ثنائية باتحاد تنس الطاولة

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن استقالة الثنائي جاءت لعدة أسباب، أبرزها موافقة الاتحاد على تسجيل اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، في صفوف النادي الأهلي، على عكس رغبتهما في انتقال اللاعبين لنادي إنبي.