توجت فريق بتروجيت لتنس الطاولة للسيدات بالبطولة العربية للأندية بعد التغلب على إنبي في نهائي البطولة بنتيجة 3-2.

ويضم فريق بتروجت في البطولة كل من مروة الهضيبي، مريم الهضيبي، فرح عبدالعزيز، المحترفة الصينية تشاو شيانج.

وتأهل فريق بتروجيت إلى نهائي البطولة العربية بعد تغلبه على فريق الكهرباء العراقي في نصف النهائي.

بينما جاء تأهل سيدات إنبي إلى نصف النهائي بعد الفوز على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 3-2 في المباراة الثانية من نصف النهائي.

وسبق لفريق بتروجيت لتنس الطاولة للسيدات التأهل إلى نهائي البطولة العربية للأندية من قبل مرتين، حيث خسر أمام الزمالك بنتيجة 3-1، ثم خسر في النهائي الثاني له امام إنبي بنتيجة 2-3.

وبذلك تثأر سيدات بتروجيت من خسارتهن أمام إنبي في نهائي النسخة الماضية التي أقيمت في ملاعب صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

منافسات الرجال

وفي إطار منافسات الرجال من البطولة العربية للأندية في نسختها الـ36 المقامة في عمان، خسر فريق إنبي أمام فريق البحرين البحريني بنتيجة 1-3.

وبذلك يتوج نادي البحرين بالبطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه.

وقد تأهل فريق البحرين إلى نهائي البطولة العربية للأندية بعد التغلب على اتحاد جدة الذي يلعب في صفوفه عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة بنتيجة 3-1.

بينما جاء تأهل إنبي إلى نهائي البطولة العربية للأندية للرجال بعد التغلب على مواطنه بتروجيت بنتيجة 3-1 في نصف النهائي.

وحصد فريق بتروجيت واتحاد جدة المركز الثالث والميدالية البرونزية لكل منهما، بعد الخسارة في نصف النهائي.