المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

القاهرة تحتضن بطولتين لهواة الجولف في أكتوبر المقبل

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:24 م 22/09/2025
بطولة مصر المفتوحة لهواة الجولف

بطولة مصر المفتوحة لهواة الجولف

يشهد شهر أكتوبر المقبل إقامة عدد من بطولات الجولف على ملعبي دريم لاند ونيو جيزة، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الاتحاد المصري للجولف لدعم وتطوير رياضة الجولف وتنشيط السياحة الرياضية في مصر.

البطولة الأولى هي بطولة مصر المفتوحة لهواة الجولف للرجال 2025، وهي واحدة من أقدم وأعرق البطولات في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقام النسخة 104 من البطولة في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2025، في نادي دريم لاند للجولف بالقاهرة.

وصرح عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف: "استضافة بطولة مصر المفتوحة لهواة الجولف 2025 في نادي دريم لاند للجولف تعكس رؤيتنا لجعل الجولف رياضة أكثر سهولة وشمولية ومعترف بها عالميا".

أما البطولة الثانية فهي بطولة مصر المفتوحة للجولف للهواة للناشئين والسيدات لعام 2025، التي ستُقام في نادي نيو جيزة للجولف في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2025.

وأكد عمر هشام: "هذه البطولة تُظهر مدى التزامنا بتطوير الجولف في مصر على جميع المستويات، ولا تقتصر أهميتها على دعم الرياضة محليا فقط، بل تمتد للترويج لمصر دوليا كوجهة سياحية ورياضية رائدة".

جدول مباريات اليوم 

بطولة مصر المفتوحة لهواة الجولف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg