كتب: محمد القرش

كشف المصري محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة عن الأسباب التي دفعته لاعتزال اللعب باسم مصر واختيار تمثيل أمريكا في الفترة المقبلة.

وكان "كيشو" أعلن اعتزال اللعب باسم مصر بعد آخر مشاركاته في أولمبياد باريس 2024.

وقرر بطل المصارعة تمثيل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وقال كيشو في تصريحات خاصة ليلا كورة: "محدش في الوسط الرياضي المصري سواء في وزارة الشباب أو الاتحاد، بدأ ينظر لي باهتمام إلا عقب التألق وحصد العديد من بطولات العالم وكذلك الحصول على برونزية أولمبياد طوكيو".

وأضاف: "تعبت بشكل كبير في البداية، كنت أصرف من مالي الخاص والرعاية وليس دعم الاتحاد، على الرغم من ذلك توجت مع مصر بميدالية أولمبية، لكنني تفاجأت بحصولي على مبلغ 1500 جنيه عقب الاعتزال ولا أجد دعم مادي حتى لشراء منزل خاص بي".

وأكمل: "فور وصولي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تواصل معي مسؤولي الاتحاد، أخبروني برغبتهم في مشاركتي مع المنتخب الأمريكي للمصارعة في الفترة المقبلة، عند علم المسؤولين في مصر بذلك تواصلوا مع الاتحاد الأمريكي للتأكد من هذا الأمر".

وتابع: "المسؤولون في أمريكا، تفاجئوا من سوء المعاملة التي تعاملت بها في مصر، وحرصوا على مساندتي بشكل قوي وقدموا لي في الفترة الماضية الكثير من المميزات، لدعمي بشكل قوي في الفترة المقبلة".

وواصل: "سبقني في لعبة المصارعة 12 لاعب وقاموا بالسفر خارج مصر لتمثيل منتخبات أخرى، الأمر لن يتوقف عندي هناك الكثير من الرياضيين سيقدمون على هذه الخطوة في الفترة المقبلة، بسبب كثرة الوعود غير الحقيقة".

وأردف: "أمتلك مستندات تدين المسؤولين بشكل كبير، المستند اللي خرج من المسؤولين يدينهم، خاصة وأن الواردات القادمة لهم تبلغ 11 مليون جنيه والمبلغ الذي تم صرفه 11 مليون و100 ألف مما يعني أنني قمت بدفع 100 ألف جنيه من مالي الخاص".

واختتم كيشو تصريحاته: "لن أتراجع عن قراري بتمثيل المنتخب الأمريكي، المسؤولون هنا بدأوا في إنهاء الأوراق والإجراءات لكي ابدأ مشواري مع المنتخب".