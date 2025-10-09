المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
التشيك

التشيك

0 0
21:45
كرواتيا

كرواتيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الصومال

الصومال

0 3
19:00
الجزائر

الجزائر

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 2
20:00
المغرب - ب

المغرب - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

3 1
19:00
ناميبيا

ناميبيا

كأس العالم تحت 20 عاما
الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

1 0
22:30
إيطاليا - شباب

إيطاليا - شباب

دوري القسم الثاني-أ
أبو قير للاسمدة

أبو قير للاسمدة

1 0
15:30
القناة

القناة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

كيشو لـ"يلا كورة": تعرضت لسوء معاملة في مصر.. ولا تراجع عن قرار تمثيل أمريكا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:39 م 09/10/2025
كيشو

بطل المصارعة كيشو في أمريكا

كتب: محمد القرش

كشف المصري محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة عن الأسباب التي دفعته لاعتزال اللعب باسم مصر واختيار تمثيل أمريكا في الفترة المقبلة.

وكان "كيشو" أعلن اعتزال اللعب باسم مصر بعد آخر مشاركاته في أولمبياد باريس 2024.

وقرر بطل المصارعة تمثيل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وقال كيشو في تصريحات خاصة ليلا كورة: "محدش في الوسط الرياضي المصري سواء في وزارة الشباب أو الاتحاد، بدأ ينظر لي باهتمام إلا عقب التألق وحصد العديد من بطولات العالم وكذلك الحصول على برونزية أولمبياد طوكيو".

وأضاف: "تعبت بشكل كبير في البداية، كنت أصرف من مالي الخاص والرعاية وليس دعم الاتحاد، على الرغم من ذلك توجت مع مصر بميدالية أولمبية، لكنني تفاجأت بحصولي على مبلغ 1500 جنيه عقب الاعتزال ولا أجد دعم مادي حتى لشراء منزل خاص بي".

وأكمل: "فور وصولي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تواصل معي مسؤولي الاتحاد، أخبروني برغبتهم في مشاركتي مع المنتخب الأمريكي للمصارعة في الفترة المقبلة، عند علم المسؤولين في مصر بذلك تواصلوا مع الاتحاد الأمريكي للتأكد من هذا الأمر".

وتابع: "المسؤولون في أمريكا، تفاجئوا من سوء المعاملة التي تعاملت بها في مصر، وحرصوا على مساندتي بشكل قوي وقدموا لي في الفترة الماضية الكثير من المميزات، لدعمي بشكل قوي في الفترة المقبلة".

وواصل: "سبقني في لعبة المصارعة 12 لاعب وقاموا بالسفر خارج مصر لتمثيل منتخبات أخرى، الأمر لن يتوقف عندي هناك الكثير من الرياضيين سيقدمون على هذه الخطوة في الفترة المقبلة، بسبب كثرة الوعود غير الحقيقة".

وأردف: "أمتلك مستندات تدين المسؤولين بشكل كبير، المستند اللي خرج من المسؤولين يدينهم، خاصة وأن الواردات القادمة لهم تبلغ 11 مليون جنيه والمبلغ الذي تم صرفه 11 مليون و100 ألف مما يعني أنني قمت بدفع 100 ألف جنيه من مالي الخاص".

واختتم كيشو تصريحاته: "لن أتراجع عن قراري بتمثيل المنتخب الأمريكي، المسؤولون هنا بدأوا في إنهاء الأوراق والإجراءات لكي ابدأ مشواري مع المنتخب".

منتخب مصر المصارعة كيشو اتحاد المصارعة محمد إبراهيم كيشو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg