كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

15 7
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

1 2
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

1 0
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

3 0
19:00
فنلندا

فنلندا

الميدالية الثانية لمصر.. محمد المنياوي يحقق ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:41 م 12/10/2025
المنياوي

محمد المنياوي - لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي

توج البطل البارالمبي محمد المنياوي لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال، بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 59 كجم ببطولة العالم المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر حتى يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري لأول مرة في القارة الأفريقية.

ونجح المنياوي في حصد ذهبية بطولة العالم بعدما رفع وزن 210 كجم ليحتل المركز الأول في الترتيب متفوقًا على كل من "مصطفى راضي" بطل العراق صاحب الفضية برصيد 203 كجم، والصيني "يونجكاي شي" صاحب البرونزية بعد أن رفع 200 كجم.

وبذلك تضيف مصر الميدالية الثانية لها بمنافسات الكبار بعد أن حقق البطل المصري محمد صبحي برونزية منافسات وزن 88 كجم للرجال بعد نجاحه في رفع وزن 227 كجم ظهر اليوم الأحد.

وتشارك مصر في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 لاعبًا ولاعبة على مستوى الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.

وكانت منافسات الناشئين قد أقيمت اول يومين من منافسات البطولة وحقق خلالها لاعبو المنتخب الوطني عدد 13 ميدالية متنوعة مقسمة إلى3 ذهبيات و8 فضيات وميداليتين برونزيتين وذلك بعد أداء قوي من أبطال مصر في مختلف الأوزان.

رفع الأثقال محمد المنياوي بطولة العالم البارالمي

