للمرة الخامسة.. عمر عصر يتوج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة

واصل عمر عصر كتابة تاريخ جديد في لعبة تنس الطاولة بعد الفوز ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة على حساب يوسف عبد العزيز.

وتغلب عصر على يوسف عبد العزيز في نهائي بطولة أفريقيا لتنس الطاولة فردي الرجال بنتيجة 4-3 في عدد الأشواط، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات البطولة الأفريقية المقامة حاليا في تونس في الفترة من 12 حتى 19 أكتوبر.

تاريخ جديد

وسطر عمر عصر تاريخاَ جديداَ باسمه في البطولة بعد وصوله للقب الخامس في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة لمنافسات فردي الرجال.

ليصبح البطل المصري الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 5 ألقاب، وكان عصر يحمل في رصيده 4 ألقاب قبل فوزه اليوم باللقب الخامس.

وبذلك يوسع عصر المنافسة بينه وبين النيجيري أرونا كوادري صاحب رصيد الـ 3 بطولات.

تقدم يوسف عبد العزيز

وشهدت المباراة النهائية تنافس وندية قوية بين يوسف عبد العزيز وعمر عصر، حيث تقدم يوسف عبد العزيز في المباراة بنتيجة 2-0 في الشوطين الأول والثاني بنتيجة 11-4 و11-7 على التوالي.

ثم حسم عمر عصر الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 11-6، لتصبح النتيجة الإجمالية تفوق يوسف بنتيجة 2-1 في عدد الأشواط.

وتقدم يوسف عبد العزيز في المواجهة بعد أن حسم الشوط الرابع لصالحه بنتيجة 11-6، ليحتاج عبد العزيز شوط واحد للفوز بالبطولة.

ريمونتادا مثيرة

نجح عمر عصر في قلب تأخره من 1-3 في عدد الأشواط إلى الفوز بالمباراة النهائية والتتويج بالبطولة بنتيجة 4-3 في عدد الأشواط.

بعد أن حسم الشوط الخامس لصالحه بنتيجة 11-8، لتصبح النتيجة 3-2 في عدد الأشواط.

وشهد الشوط لسادس منافسة قوية بين عصر ويوسف عبد العزيز، حيث تقدم يوسف في الشوط الرابع بنتيجة 10-9، وكان يحتاج لنقطة للفوز بالشوط ومن ثم التتويج باللقب، لكن عصر ادرك التعادل 10-10، ثم تقدم يوسف من جديد عند النقطة الـ11-10، لكن عصر عاد وأدرك التعادل من جديد 11-11.

ثم تقدم عصر في الشوط الرابع عند النقطة 12-11، قبل أن يتعادل عبد العزيز عند النتيجة 12-12، واستمر التعادل عند النتيجة 14-14.

قبل أن يحسم عصر الشوط المثير والقوي بنتيجة 16-14، ليدرك التعادل مع يوسف عبد العزيز بثلاثة أشواط لكل منهما، ليلجأ إلى الشوط السابع والفاصل.

وواصل عصر طريق العودة القوية بعد فوزه بالشوط السابع بنتيجة 11-7، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 4-3 في عدد الأشواط.

ميدالية جديدة لمصر

وعلى جانب اخر، حقق الزوجي المصري يوسف عبد العزيز وزميله محمد البيلي بطولة أفريقيا لتنس الطاولة في منافسات الزوجي بعد التغلب على الثنائي الجزائري جلولي ميلان و بلا محي الدين بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط.

وتقدم الثنائي المصري عبد العزيز والبيلي في الشوط الأول بنتيجة 11-7، ثم تعادل الزوجي الجزائري بعد الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 11-8.

وعاد الزوجي عبد العزيز والبيلي للتقدم من جديد بعد الفوز بالشوط الثالث بنتيجة 11-6، ثم واصلا تفوقهم في المباراة وحسمها لصالحهما بعد الفوز بالشوط الرابع بجدارة واكتساح بنتيجة 11-2.