أزمة جديدة ضربت جدران اتحاد تنس الطاولة كان بطلها الثنائي عمر عصر، وزميله في الفريق محمود أشرف حلمي.

وخلال مباراة منتخب مصر مع نيجيريا في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة المقامة في تونس، اشتعلت أزمة بين الثنائي عمر عصر وزميله محمود أشرف وصلت إلى التعدي باللفظ.

وبدأت الأزمة قبل مباراة عمر عصر، حيث حصل على تحية جميع أعضاء الفريق باستثناء محمود أشرف الذي رفض تحية "عصر"، مما أدى إلى شعور الأخير بالصدمة.

وبعدها قام إداري المنتخب المصري وأعضاء الفريق بتهدئة عمر عصر بعد الموقف، قبل أن يتجدد الخلاف بين الطرفين من جديد خلال أحداث لقاء عمر عصر.

وبعد حصول عصر على النقطة الرابعة، نال إشادة الفريق ما عدا محمود أشرف، ليطلب "عصر" خروج محمود أشرف من أجل تكملة المباراة، وصل الأمر إلى مشادة بين الطرفين، ليقول "عصر": "ده عيل قليل الأدب".

وكان عصر توّج بلقبه الأفريقي الخامس في بطولة أفريقيا للكبار في تونس كأول أفريقي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.

ويبقى السؤال الأهم، هل هذه المرة الأولى التي تحدث فيها أزمة داخل جدران اتحاد تنس الطاولة، أم كان هناك سجلا تاريخيا للأزمات، وهو ما سنجيب عليه في السطور التالية:

معاناة هنا جودة

في يونيو 2023، كشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، عن اعتذار هنا جودة عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا بسبب موقف الاتحاد معها في موقف محدد.

الأزمة وقتها بدأت عندما طلبت هنا جودة سفر مدربها الشخصي إلى المغرب لخوض بطولة أفريقيا للناشئات تحت 19 عامًا، وهو ما قوبل بالرفض من قبل مسؤولي الاتحاد.

واشترط الاتحاد وقتها أن يكون المسؤول عنها فنيًا خلال البطولة أحد المدربين المعينين في اتحاد اللعبة.

والمفاجأة في هذه الأزمة كانت بموافقة مسؤولي اتحاد تنس الطاولة اللحظية على اعتذار اللاعبة ورفع اسم هنا جودة من قائمة اللاعبات المصريات المشاركات في البطولة، رغم أنها حاملة اللقب في النسخة السابقة.

وفاة لاعب أثناء بطولة!

في سبتمبر الماضي، توفى لاعب تنس الطاولة البارالمبي سمير طنطاوي، لاعب نادي العزيمة لذوي الهمم، متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية التي أقيمت في بورسعيد.

الوفاة وقتها أدت إلى إلغاء البطولة والبدء في التحقيق حول ملابسات الحادث.

وأشارت فايزة محمود، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، إلى أن الظروف داخل صالة المباريات غير ملائمة إطلاقًا، حيث عانت البطولة من مشاكل كبيرة في التجهيزات منها مراعاة التهوية اللازمة.

وأنهت أن صالة المدينة الرياضية، التي احتضنت البطولة، لم تكن مؤهلة لاستضافة حدث رياضي كبير.

استقالات وتخبط إداري!

في شهر أغسطس الماضي، تقدم الثنائي المستشار خالد الحنفي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، بالاستقالة من منصبيهما في اتحاد تنس الطاولة.

وتقدم ثنائي اتحاد تنس الطاولة، باستقالة مسببة، في خطاب رسمي، لوزارة الشباب والرياضة، في شهر يوليو الماضي أيضًا، وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد كلف بتشكيل لجنة قانونية وفنية لدراسة الموقف، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي.

وأرسلت وزارة الشباب والرياضة وقتها، لجنة لفحص أسباب استقالة الثنائي، وأثبت تقرير اللجنة عدم وجود اي مخالفات، خلال الفترة الماضية.

ووقتها كشف يلا كورة أسباب هذه الاستقالات حيث قال مصدر الآتي: "استقالة الثنائي جاءت لعدة أسباب، أبرزها موافقة الاتحاد على تسجيل اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، في صفوف النادي الأهلي، على عكس رغبتهما في انتقال اللاعبين لنادي إنبي".