كلام فى الكورة
‎مصدر ليلا كورة: أزمات محمود أشرف السابقة من أسباب استقالة عضوي اتحاد تنس الطاولة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:27 م 24/10/2025
تنس طاولة - محمود أشرف

محمود أشرف لاعب تنس الطاولة

فجرت أحداث مباراة مصر ونيجيريا في نصف نهائي بطولة أفريقيا لتنس الطاولة والتي كان طرفاها عمر عصر ومحمود أشرف خلال أحداث المباراة

وشهدت الأزمة مشادة بين عمر عصر وزميله محمود أشرف خلال أحداث مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة التي أقيمت في تونس.. طالع الأزمة من هنا.

‎وووصلت الازمة بين الثنائي عصر وأشرف إلى اللجنة الأوليمبية للتحقيق في أحداثها، بعد أن قررت اللجنة الأوليمبية إحالة الثنائي إلى لجنة القيم للتحقيق.. طالع من هنا

‎وذكر المصدر في تصريحاته ليلا كورة، إلى أن الوزارة لم تأخذ الأمور بجدية، كما كان متنظرا، وأنه لو تم الاهتمام بالأمر، لما حدثت هذه الأحداث التي وقعت خلال بطولة أفريقيا في تونس.

‎وحصل يلا كورة على نسخة من الأسباب التي تقدم بها الثنائي المستشار خالد الحنفي نائب رئيس المجلس ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد بالاستقالة من منصبيهما في اتحاد تنس الطاولة.

‎وكانت من ضمن أسباب الاستقالة هي سلوك اللاعب محمود أشرف حلمي نجل رئيس الاتحاد.

‎حيث ذكر في حيثيات ذلك، أن محمود أشرف حلمي نجل رئيس اتحاد تنس الطاولة، ارتكب مخالفة في بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة التي أقيمت بتونس، بعد أن قام برمي المضرب بطريقة غير لائقة بعد خسارته للمباراة الأولى، ولولا تدخل والده رئيس الاتحاد لتم إيقافه عن المشاركة في مسابقة الفردي.

‎ولم تكن هذه هي الواقعة الأولى للاعب، حيث سبق وأن قام اللاعب بكسر شبكة الطاولة خلال احدى المباريات في الدورة المجمعة الثانية، ليتم إيقافه من قبل رئيس اللجنة المنظمة وصدور قرار ضده بعدم استكمال مباريات الدورة المجمعة الثانية.

‎وأشار إلى أن اللاعب محمود أشرف رغم ارتكابه هذه المخالفات لم يتم عرض أمره على مجلس اتحاد تنس الطاولة.

‎وأضاف إلى أن اتحاد تنس الطاولة في مواقف أقل من هذ المواقف، كان يصدر قرارات بايقاف اللاعب لفترة ذمنية معينة مع تغريمه ماليا من أجل تقويم سلوك اللاعب.

صورة من أسباب الإستقالة

تنس الطاولة اتحاد تنس الطاولة منتخب مصر لتنس الطاولة أزمة عمر عصر ومحمود أشرف

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر لأحمد شريف مرت الكرة من أمام الحارس ولم يلحق بها سيف الجزيري لتخرج الى خارج الملعب رمية تماس لديكيداها

