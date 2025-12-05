المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

0 0
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

1 3
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

1 0
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

0 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

0 0
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

1 0
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

وزير الشباب والرياضة يتواصل مع كيشو لإنهاء أزمته ودعمه لتمثيل مصر

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:51 م 05/12/2025
كيشو3

محمد كيشو

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مكالمة عبر الفيديو مع بطل مصر الأولمبي في المصارعة محمد إبراهيم "كيشو"، المتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار جهود الوزارة لإنهاء أزمته وعودته إلى صفوف المنتخب الوطني، عقب ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن محاولات تجنيسه للّعب باسم دولة أخرى.

وخلال المكالمة، أكد الدكتور أشرف صبحي للاعب أن وزارة الشباب والرياضة وشركة روابط تقفان خلفه وتدعمانه بشكل كامل، مشددًا على أن مصر لا تتخلى عن أبنائها الموهوبين مهما كانت الظروف، وأن الوزارة ملتزمة بتوفير كل سبل الدعم لعودته من جديد لتمثيل المنتخب.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الفترة المقبلة ستشهد توفير كافة متطلبات الإعداد للاعب، شأنه شأن جميع لاعبي منتخب مصر للمصارعة، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات في مختلف المحافل الدولية والعالمية.

من جانبه، أعرب البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو عن تقديره الكبير لوزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أنه لن يمثل أي دولة أخرى سوى مصر التي تربى ونشأ على أرضها، موضحًا أنه يسعى فقط لتأمين مستقبله الرياضي.

وأشار كيشو إلى أنه سيعود إلى مصر نهاية فبراير أو مطلع مارس المقبل للاستعداد لخوض بطولة التصنيف العالمي المقرر إقامتها في كرواتيا خلال شهر أبريل، مؤكدًا مشاركته في البطولة باسم منتخب مصر.

وجاءت مكالمة الفيديو بحضور كل من الدكتور محمد الكردي رئيس قطاع الرياضة،الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط، الدكتور هيثم الملاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، العميد خالد محمود المدير التنفيذي لشركة روابط الرياضية.

أشرف صبحي محمد كيشو المصارعة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
جزر القمر

جزر القمر

1 3
السعودية

السعودية

94

منتخب السعودية يفوز على جزر القمر بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية من كأس العرب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg