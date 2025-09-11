المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
فرنسا هي الأولوية.. زيدان يرفض عرضًا من الدوري التركي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:55 م 11/09/2025
زين الدين زيدان

زين الدين زيدان

لا يزال زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم الفرنسية والمدرب السابق لريال مدريد، بعيدًا عن مقاعد التدريب منذ رحيله عن الفريق الملكي، لكنه يترقب العودة من بوابة المنتخب الوطني الفرنسي بعد كأس العالم 2026.

فنربخشة حاول إقناعه بخلافة مورينيو لكنه رفض

ووفقًا لما كشفه موقع "fotomac" التركي، كان اسم زيدان مطروحًا على طاولة نادي فنربخشة التركي لخلافة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أقيل مؤخرًا من منصبه، إلا أن المدرب الفرنسي البالغ من العمر 53 عامًا رفض العرض بشكل قاطع، مفضلًا انتظار فرصة قيادة "الديوك".

رئيس فنربخشة يكشف أسباب إقالة مورينيو

ويبدو أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يتجه بالفعل إلى إسناد مهمة تدريب المنتخب لزيدان عقب نهاية مشوار ديدييه ديشامب في مونديال 2026، ما يجعل "زيزو" المرشح الأبرز لقيادة الجيل الجديد من الكرة الفرنسية.

تيديسكو الخيار البديل لفنربخشة بعد رفض زيدان

في المقابل، لجأ فنربخشة للتعاقد مع المدرب الإيطالي دومينيكو تيديسكو، بعد أن فشل في إقناع زيدان بخوض تجربة جديدة في الدوري التركي.

 كاراسكو رفض الانضمام إلى بشكتاش التركي

ريال مدريد زين الدين زيدان منتخب فرنسا فنربخشة زيزو كأس العالم 2026 ديدييه ديشامب

