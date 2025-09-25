ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الألماني دومينيكو تيديسكو، المدير الفني لنادي فنربخشة التركي، يواجه خطر الإقالة من منصبه.

وتولى تيديسكو تدريب فنربخشة التركي، قبل 3 أسابيع بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو.

وزعمت صحيفة بيلد الألمانية نقلا عن الصباح التركية، أن دومينيكو تيديسكو يواجه خطر الإقالة من نادي فنربخشة التركي.

ويأتي تفكير فنربخشة في هذا القرار، بعد الخسارة أمام دينامو زغرب في بطولة الدوري الأوروبي.

رئيس فنربخشة لا يريد تيديسكو

كما أن علي كوتش رئيس فنربخشة السابق، هو من اختار المدرب الألماني، بينما سعد الدين ساران الرئيس الحالي، لا يدعم تواجده.

وقال تيديسكو: "علينا أن نراجع أنفسنا، لم تكن المباريات القليلة الماضية جيدة على الإطلاق، على الرغم من خسارتنا اليوم، وهذا مؤلم، إلا أننا كمدربين لا نستطيع دائمًا التركيز على النتيجة فقط".

وأضاف: "كانت خطوة للأمام في جوانب عديدة، سيطرنا على المباراة بشكل أكبر من المباريات الأخيرة، لم نسمح بالكثير من الهجمات المرتدة بعد فقدان الكرة، ولم نخسر الكثير من الكرات، ضغطنا وكثافتنا كانا ممتازين حقًا".

واربتط تيدسيكو بتدريب الأهلي، عقب رحيل خوسيه ريبيرو.