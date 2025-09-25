المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

2 1
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

0 0
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

2 3
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

0 0
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد 3 أسابيع.. تقارير: تيديسكو يواجه خطر الإقالة من فنربخشة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:23 م 25/09/2025
تيديسكو

دومينيكو تيديسكو

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الألماني دومينيكو تيديسكو، المدير الفني لنادي فنربخشة التركي، يواجه خطر الإقالة من منصبه.

وتولى تيديسكو تدريب فنربخشة التركي، قبل 3 أسابيع بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو.

وزعمت صحيفة بيلد الألمانية نقلا عن الصباح التركية، أن دومينيكو تيديسكو يواجه خطر الإقالة من نادي فنربخشة التركي.

ويأتي تفكير فنربخشة في هذا القرار، بعد الخسارة أمام دينامو زغرب في بطولة الدوري الأوروبي.

رئيس فنربخشة لا يريد تيديسكو

كما أن علي كوتش رئيس فنربخشة السابق، هو من اختار المدرب الألماني، بينما سعد الدين ساران الرئيس الحالي، لا يدعم تواجده.

وقال تيديسكو: "علينا أن نراجع أنفسنا، لم تكن المباريات القليلة الماضية جيدة على الإطلاق، على الرغم من خسارتنا اليوم، وهذا مؤلم، إلا أننا كمدربين لا نستطيع دائمًا التركيز على النتيجة فقط".

وأضاف: "كانت خطوة للأمام في جوانب عديدة، سيطرنا على المباراة بشكل أكبر من المباريات الأخيرة، لم نسمح بالكثير من الهجمات المرتدة بعد فقدان الكرة، ولم نخسر الكثير من الكرات، ضغطنا وكثافتنا كانا ممتازين حقًا".

واربتط تيدسيكو بتدريب الأهلي، عقب رحيل خوسيه ريبيرو.

مباراة فنربخشة القادمة
الأهلي فنربخشة تيديسكو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الهلال

الهلال

2 1
الأخدود

الأخدود

51

نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال على الأخدود بهدفين مقابل هدف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg