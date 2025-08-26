وصل 14 فريقا لمرحلة حسم البطاقات الأخيرة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد "2025-2026".

وتستعد أوروبا لاستقبال الموسم رقم 71 من البطولة القارية والرابع والثلاثين منذ تغييرها إلى المسمى الحالي (دوري أبطال أوروبا).

من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟

وصلت تصفيات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 إلى الملحق الفاصل، إذ يتنافس 14 فريقًا على آخر 7 بطاقات متبقية من أجل التأهل إلى الدور الرئيسي.

وأقيمت بالفعل 7 مباريات في ذهاب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وجاءت نتائجها كالتالي:

- فرينكفاروزي المجري (1-3) كاراباج الأذربيجاني

- سرفينا زفيزدا الصربي (1-2) بافوس القبرصي

- بودو جليمت النرويجي (5-0) شتورم جراتس النمساوي

- سيلتك الاسكتلندي (0-0) كايرات الكازاخستاني

- بازل السويسري (1-1) كوبنهاجن الدنماركي

- فنربخشة التركي (0-0) بنفيكا البرتغالي

- رينجرز جلاسكو الاسكتلندي (1-3) كلوب بروج البلجيكي

مباريات (الإياب) لحسم المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء 3 مباريات في إياب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

كايرات الكازاخستاني ضد سيلتك الاسكتلندي

بافوس القبرصي ضد سرفينا زفيزدا الصربي

شتورم جراتس النمساوي ضد بودو جليمت النرويجي

طالع مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات دوري أبطال أوروبا من هنا

وتستكمل مباريات الإياب، غدًا الأربعاء، بالمواجهات التالية:

كاراباج الأذربيجاني ضد فرينكفاروزي المجري

كوبنهاجن الدنماركي ضد بازل السويسري

بنفيكا البرتغالي ضد فنربخشة التركي

كلوب بروج البلجيكي ضد رينجرز جلاسكو الاسكتلندي

نظام دوري أبطال أوروبا

سيعبر المتأهلون من تلك المباريات إلى مرحلة الدوري والتي ستضم 36 فريقًا.

ويقام الدور الرئيسي أو (مرحلة الدوري) في دوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقًا في مجموعة واحدة، لكن ذلك لا يعني أن جميعها ستواجه بعضها البعض، إذ أجرى "يويفا" قرعة تتضمن خوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، على أن تكون 4 مباريات منها داخل أرضه و4 خارجها.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من 1 حتى 8 مباشرة إلى ثمن النهائي، على أن تخوض الفرق من 9-16 مباراة فاصلة -يتم تحديدها بالقرعة- ضد الفرق من 16-24، من أجل إكمال دور الـ16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب، إذ تلتقي الفرق فيه ذهابًا وإيابًا كما هو المتبع في النظام القديم لدوري أبطال أوروبا، وصولًا إلى المباراة النهائية.

الفرق المتأهلة إلى مرحلة الدوري في أبطال أوروبا

وفيما يلي الفرق التي تأهلت إلى الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا، والبالغ عددها 29:

إنجلترا: ليفربول، أرسنال، مانشستر سيتي، تشيلسي، توتنهام، نيوكاسل

إسبانيا: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، أتلتيك بلباو، فياريال

إيطاليا: نابولي، إنتر، أتالانتا، يوفنتوس

ألمانيا: بايرن ميونخ، باير ليفركوزن، آينتراخت فرانكفورت، دورتموند

فرنسا: باريس سان جيرمان، مارسيليا، موناكو

هولندا: آيندهوفن، أياكس

البرتغال: سبورتنج لشبونة

بلجيكا: روايال سان جيلواز

تركيا: جالاتا سراي

التشيك: سلافيا براج

اليونان: أولمبياكوس

متى تقام مباريات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا؟

الجولة الأولى: 16-18 سبتمبر 2025

الجولة الثانية: 30 سبتمبر - 1 أكتوبر 2025

الجولة الثالثة: 21-22 أكتوبر 2025

الجولة الرابعة: 4-5 نوفمبر 2025

الجولة الخامسة: 25-26 نوفمبر 2025

الجولة السادسة: 9-10 ديسمبر 2025

الجولة السابعة: 20-21 يناير 2026

الجولة الثامنة: 28 يناير 2026

مباريات دور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا

مباريات فاصلة لمرحلة خروج المغلوب: 17-18 و24-25 فبراير 2026

دور الـ16: 10-11 و17-18 مارس 2026

ربع النهائي: 7-8 و14-15 أبريل 2026

نصف النهائي: 28-29 أبريل و5-6 مايو 2026

النهائي: 30 مايو 2026

متى وأين سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2026؟

سيكون ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، المجر، هو مسرح نهائي دوري أبطال أوروبا 2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 30 مايو.