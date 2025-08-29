أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد "2025-2026"، مساء اليوم الخميس، والتي أقيمت في موناكو عن مواجهات نارية.

وتستعد أوروبا لاستقبال الموسم رقم 71 من البطولة القارية والرابع والثلاثين منذ تغييرها إلى المسمى الحالي (دوري أبطال أوروبا).

وتحدد منافسي الثنائي المصري محمد صلاح (ليفربول) وعمر مرموش (مانشستر سيتي) في دوري أبطال أوروبا، وسيكون ريال مدريد هو المنافس المشترك بينهما.

مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا:

تكريم تشيلسي وإبراهيموفيتش

حصل نادي تشيلسي على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كنوع من التكريم له بعد فوزه بجميع البطولات الأوروبية للأندية التابعة لليويفا.

وتوج تشيلسي عبر تاريخه بكل البطولات الأوروبية الممكنة (دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، كأس الكؤوس الأوروبية، كأس السوبر الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي).

كما حصل زلاتان إبراهيموفيتش على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تكريمًا لمشواره مع الساحرة المستديرة.

قرعة "الكبار" في دوري أبطال أوروبا:

ليفربول ضد: ريال مدريد، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، فرانكفورت، أيندهوفن، مارسيليا، كاراباج، جالاتا سراي

مانشستر سيتي ضد: ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، فياريال، نابولي، بودو جليمت، جالاتا سراي، موناكو

بايرن ميونخ ضد: تشيلسي، باريس سان جيرمان، أرسنال كلوب بروج، سبورتنج لشبونة، آيندهوفن، أونيون سانت جيلواز، بافوس

تشيلسي ضد: برشلونة، بايرن ميونخ، بنفيكا، أتالانتا، أياكس، نابولي، بافوس، كاراباج الأذربيجاني

ريال مدريد ضد: مانشستر سيتي، ليفربول، يوفنتوس، بنفيكا، مارسيليا، أولمبياكوس، موناكو، كايرات

باريس سان جيرمان ضد: بايرن ميونخ، برشلونة، أتالانتا، باير ليفركوزن، توتنهام، سبورتنج لشبونة، نيوكاسل يونايتد، أتلتيك بلباو

برشلونة ضد: باريس سان جيرمان، تشيلسي، فرانكفورت، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا براج، كوبنهاجن، نيوكاسل يونايتد

إنتر ميلان ضد: ليفربول، بوروسيا دورتموند، أرسنال، أتلتيكو مدريد، سلافيا براج، أياكس، كايرات، أونيون سان جيلواز

يوفنتوس: بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، بنفيكا، فياريال، سبورتينج لشبونة، بودو جليمت، بافوس، موناكو

أتلتيكو مدريد ضد: إنتر ميلان - ليفربول - آينتراخت فرانكفورت - آرسنال - بودو جليمت -آيندهوفن - سان جيلواز - جالاتا سراي

أرسنال ضد: بايرن ميونخ، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا براج، كيرات ألماتي، أتلتيك بلباو

مواجهات أخرى في دوري أبطال أوروبا

منافسو موناكو وكوبنهاجن وجالاتا سراي وأونيون سان جيلواز وكاراباخ وأتلتيك بلباو ونيوكاسل يونايتد وبافوس وكيرات ألماتي:

منافسو توتنهام وأيندهوفن وأياكس ونابولي وسبورتينج لشبونة وأولمبياكوس وسلافيا براج وبودو جليمت ومارسيليا

نظام دوري أبطال أوروبا

أقيم الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا أو ما يعرف بـ"مرحلة الدوري" بمشاركة 36 فريقًا.

وتم تقسيم الفرق (36) في أربعة أوعية، وضم كل وعاء 9 فرق.

كل فريق واجه فريقين من كل وعاء، ليخوض أربع مباريات على أرضه وأربعة خارجها.

ومن المقرر أن يصعد أول 8 فرق مباشرة في جدول الترتيب إلى دور الـ16.

ومن المراكز 9 إلى الـ24 سيخوضوا ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق حتى يكتمل دور الـ16.

بينما الفرق التي تحتل المراكز من 25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.

ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الإقصائية بشكله التقليدي (ذهابا وإيابا)، بحيث يتأهل الفائز للدور التالي (ربع النهائي ثم نصف النهائي ثم النهائي).

تصنيف الأندية في قرعة دوري أبطال أوروبا

المستوى الأول: برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، تشيلسي، بوروسيا دورتموند.

المستوى الثاني: آرسنال، باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، فياريال، يوفنتوس، آينتراخت فرانكفورت، بروج، بنفيكا.

المستوى الثالث: توتنهام، آيندهوفن، أياكس، نابولي، سبورتينج لشبونة، أولمبياكوس، سلافيا براج، مارسيليا، بودو جليمت.

المستوى الرابع: موناكو، جالاتا سراي، يونيون سانت جيلواز، أتلتيك بلباو، نيوكاسل، كيرات الكازاخستاني، بافوس القبرصي، كاراباج الأذربيجاني، كوبنهاجن.

مواعيد المباريات في دوري أبطال أوروبا

1- الجولة الأولى.. من 16 إلى 18 سبتمبر 2025.

2- الجولة الثانية.. من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025.

3- الجولة الثالثة.. من 21 إلى 22 أكتوبر 2025.

4- الجولة الرابعة.. من 4 إلى 5 نوفمبر 2025.

5- الجولة الخامسة.. من 25 إلى 26 نوفمبر 2025.

6- الجولة السادسة.. من من 9 إلى 10 ديسمبر 2025.

7- الجولة السابعة.. من 20 إلى 21 يناير 2026.

8- الجولة الثامنة.. يوم 28 يناير 2026.