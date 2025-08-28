المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مانشستر سيتي: قرعة الأبطال جنبتنا الرحلات الطويلة.. ومتحمسون لرؤية دي بروين

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:42 م 28/08/2025
عمر مرموش - مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

علق هوجو فيانا المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي على قرعة دوري أبطال أوروبا والتي ستشهد مواجهة نجمه السابق كيفن دي بروين الذي يتواجد في صفوف نابولي.

وتعرف مانشستر سيتي على خصومه الثمانية في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26 بعد سحب القرعة يوم الخميس.

صدامات مكررة ونهائيات مبكرة.. نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026

قرعة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وستشهد مرحلة الدوري من البطولة مواجهتين خارج الديار في إسبانيا أمام ريال مدريد وفياريال، بالإضافة إلى السفر لملاقاة موناكو الفرنسي وبودوجليمت النرويجي.

أما على ملعب الاتحاد، فسيستضيف مانشستر سيتي كلا من بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن الألمانيين، بالإضافة إلى نادي جالاتا سراي التركي، ونابولي الإيطالي، الفريق الجديد للنجم السابق كيفين دي بروين.

تجنب الرحلات الطويلة

قال فيانا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "كل فريق يحلم بالتواجد في دوري أبطال أوروبا، لذا نحن سعداء للغاية وفخورون في الوقت نفسه".

وأضاف: "هناك العديد من المباريات القوية، الشيء الإيجابي هو أننا تجنّبنا الرحلات الطويلة، وهذا أمر مهم نظرًا لعدد المباريات التي سنخوضها".

وأكمل: "من شهر سبتمبر فصاعدًا سيكون لدينا جدول مزدحم، لذا فإن عدم الاضطرار للسفر لمسافات طويلة يُعد أمرًا إيجابيًا".

وتابع: "سنواجه فرقًا قوية جدًا مثل ريال مدريد وهذه ستكون السنة الخامسة على التوالي التي نلعب فيها ضدهم".

دي بروين يعود إلى ملعب الاتحاد

واستكمل المدير الرياضي لمان سيتي حديثه: "من الإيجابيات الكبيرة أيضًا أننا سنستضيف كيفين دي بروين في ملعبنا (الاتحاد)، إنه أسطورتنا وسيكون من الرائع رؤيته مرة أخرى".

وأشار: "أعتقد أن بيب وزملاءه سيكونون سعداء جدًا باستقباله، وكذلك جماهيرنا، ستكون لحظة مثيرة، ونحن متحمسون جدًا لرؤيته مجددًا".

مانشستر سيتي نابولي قرعة دوري أبطال أوروبا دي بروين

