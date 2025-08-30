أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن جدول مباريات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025-2026.

وأقيمت قرعة مرحلة الدوري في البطولة الأوروبية، بمدينة موناكو الفرنسية مساء الخميس الماضي.

ليفربول والسيتي ضمن أسهل "18 قرعة" في دوري الأبطال

منافسو ليفربول

ويلعب ليفربول خلال مرحلة الدوري، ضد كل من، ريال مدريد، وإنتر الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، وآيندهوفن الهولندي، ومارسيليا الفرنسي، وكاراباج الأذربيجاني، وجالاتا سراي التركي.

ويلعب ليفربول 4 مباريات على ملعبه (أنفيلد)، ومثلهم خارج القواعد.

ويواجه ليفربول، كل من، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وآيندهوفن الهولندي، وكاراباج الأذربيجاني، على ملعبه.

فيما يلاقي كل من، إنتر ومارسيليا، وفرانكفورت، وجالاتا سراي، خارج قواعده.

طريق محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولى: ليفربول ضد أتلتيكو مدريد (على أرضه) - 17 سبتمبر 2025

الجولة الثانية: جالاتا سراي ضد ليفربول (خارج أرضه) - 30 سبتمبر 2025

الجولة الثالثة: آينتراخت فرانكفورت ضد ليفربول (خارج أرضه) - 22 أكتوبر 2025

الجولة الرابعة: ليفربول ضد ريال مدريد (على أرضه) - 4 نوفمبر 2025

الجولة الخامسة: ليفربول ضد أيندهوفن (على أرضه) - 26 نوفمبر 2025

الجولة السادسة: إنتر ميلان ضد ليفربول (خارج أرضه) - 9 ديسمبر 2025

الجولة السابعة: مارسيليا ضد ليفربول (خارج أرضه) - 21 يناير 2026

الجولة الثامنة: ليفربول ضد كاراباج (على أرضه) - 28 يناير 2026

وكان ليفربول قد ودع النسخة الماضية من دور الـ16، بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

جدول مباريات اليوم