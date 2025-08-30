المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

البداية أمام أتلتيكو مدريد.. موعد مباريات صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:40 م 30/08/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن جدول مباريات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025-2026.

وأقيمت قرعة مرحلة الدوري في البطولة الأوروبية، بمدينة موناكو الفرنسية مساء الخميس الماضي.

ليفربول والسيتي ضمن أسهل "18 قرعة" في دوري الأبطال

منافسو ليفربول

ويلعب ليفربول خلال مرحلة الدوري، ضد كل من، ريال مدريد، وإنتر الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، وآيندهوفن الهولندي، ومارسيليا الفرنسي، وكاراباج الأذربيجاني، وجالاتا سراي التركي.

ويلعب ليفربول 4 مباريات على ملعبه (أنفيلد)، ومثلهم خارج القواعد.

ويواجه ليفربول، كل من، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وآيندهوفن الهولندي، وكاراباج الأذربيجاني، على ملعبه.

فيما يلاقي كل من، إنتر ومارسيليا، وفرانكفورت، وجالاتا سراي، خارج قواعده.

طريق محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولى: ليفربول ضد أتلتيكو مدريد (على أرضه) - 17 سبتمبر 2025

الجولة الثانية: جالاتا سراي ضد ليفربول (خارج أرضه) - 30 سبتمبر 2025

الجولة الثالثة: آينتراخت فرانكفورت ضد ليفربول (خارج أرضه) - 22 أكتوبر 2025

الجولة الرابعة: ليفربول ضد ريال مدريد (على أرضه) - 4 نوفمبر 2025

الجولة الخامسة: ليفربول ضد أيندهوفن (على أرضه) - 26 نوفمبر 2025

الجولة السادسة: إنتر ميلان ضد ليفربول (خارج أرضه) - 9 ديسمبر 2025

الجولة السابعة: مارسيليا ضد ليفربول (خارج أرضه) - 21 يناير 2026

الجولة الثامنة: ليفربول ضد كاراباج (على أرضه) - 28 يناير 2026

وكان ليفربول قد ودع النسخة الماضية من دور الـ16، بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

جدول مباريات اليوم

ليفربول ريال مدريد محمد صلاح دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg