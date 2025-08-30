المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
البداية أمام مارسيليا ونيوكاسل.. مواعيد مباريات ريال مدريد وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:00 م 30/08/2025
ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد وبرشلونة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن جدول مباريات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025-2026.

وأقيمت قرعة مرحلة الدوري في البطولة الأوروبية، بمدينة موناكو الفرنسية مساء الخميس الماضي.

منافسو ريال مدريد وبرشلونة

ويلعب ريال مدريد خلال مرحلة الدوري، ضد كل من ليفربول الإنجليزي، مانشستر سيتي الإنجليزي، مارسيليا الفرنسي، كايرات ألماتي الكازاخستاني، يوفنتوس الإيطالي، أولمبياكوس اليوناني، موناكو الفرنسي وبنفيكا البرتغالي.

بينما يلعب برشلونة خلال مرحلة الدوري ضد كل من نيوكاسل الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي، سلافيا براج التشيكي، كلوب بروج البلجيكي، آينتراخت فرانكفورت الألماني، كوبنهاجن الدنماركي، أولمبياكوس اليوناني.

ماذا قال ريال مدريد عن قرعة دوري أبطال أوروبا؟

مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولى: ريال مدريد ضد مارسيليا (على أرضه) - 16 سبتمبر 2025

الجولة الثانية: كايرات ألماتي ضد ريال مدريد (خارج أرضه) - 30 سبتمبر 2025

الجولة الثالثة: ريال مدريد ضد يوفنتوس (على أرضه) - 22 أكتوبر 2025

الجولة الرابعة: ليفربول ضد ريال مدريد (خارج أرضه) - 4 نوفمبر 2025

الجولة الخامسة: أولمبياكوس ضد ريال مدريد (خارج أرضه) - 26 نوفمبر 2025

الجولة السادسة: ريال مدريد ضد مانشستر سيتي (على أرضه) - 10 ديسمبر 2025

الجولة السابعة: ريال مدريد ضد موناكو (على أرضه) - 20 يناير 2026

الجولة الثامنة: بنفيكا ضد ريال مدريد (خارج أرضه) - 28 يناير 2026

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026

مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولى: نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة (خارج أرضه) - 18 سبتمبر 2025

الجولة الثانية: برشلونة ضد باريس سان جيرمان (على أرضه) - 1 أكتوبر 2025

الجولة الثالثة: برشلونة ضد أولمبياكوس (على أرضه) - 21 أكتوبر 2025

الجولة الرابعة: كلوب بروج ضد برشلونة (خارج أرضه) - 5 نوفمبر 2025

الجولة الخامسة: تشيلسي ضد برشلونة (خارج أرضه) - 25 نوفمبر 2025

الجولة السادسة: برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت (على أرضه) - 9 ديسمبر 2025

الجولة السابعة: سلافيا براها ضد برشلونة (خارج أرضه) - 21 يناير 2026

الجولة الثامنة: برشلونة ضد كوبنهاجن (على أرضه) - 28 يناير 2026

ريال مدريد برشلونة دوري أبطال أوروبا

التعليقات

