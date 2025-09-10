المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ديربي في إنجلترا وإيطاليا ومعارك الأبطال.. 10 مباريات مثيرة تنتظرك بعد التوقف الدولي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:16 م 10/09/2025
ديربي مانشستر

ديربي مانشستر

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع المتعة والإثارة خلال الأسبوع المقبل وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وانتهت فترة الأجندة الدولية الخاصة بالمنتخبات حول العالم، أمس الثلاثاء، والتي شهدت مباريات في تصفيات مونديال 2026.

وخلال الأسبوع المقبل ستشهد ملاعب كرة القدم في مختلف أنحاء العالم العديد من المواجهات المثيرة.

وربما من أكثر المواجهات المرتقبة في الدوريات الأوروبية هي ديربي مانشستر الذي سيجمع بين (مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وفي إيطاليا، سيقام ديربي مرتقب بين يوفنتوس وإنتر ميلان.

عودة ليالي دوري أبطال أوروبا

يشهد الأسبوع المقبل أيضًا عودة ليالي دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد "2025-2026".

ومن أبرز المباريات المرتقبة في أبطال أوروبا، ريال مدريد ضد مارسيليا، ويستضيف بايرن ميونخ نظيره تشيلسي، وليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد.

طالع مباريات دوري أبطال أوروبا من هنا

مباريات مثيرة بعد نهاية التوقف الدولي

السبت 13 سبتمبر

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس ضد إنتر ميلان.. السابعة مساء

الأحد 14 سبتمبر

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد.. السادسة والنصف مساء

الدوري الإسباني.. برشلونة ضد فالنسيا.. السادسة مساء

الثلاثاء 16 سبتمبر

دوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس ضد بوروسيا دورتموند.. العاشرة مساء

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد ضد مارسيليا.. العاشرة مساء

الأربعاء 17 سبتمبر

دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ ضد تشيلسي.. العاشرة مساء

دوري أبطال أوروبا.. ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.. العاشرة مساء

دوري أبطال أوروبا.. أياكس ضد إنتر ميلان.. العاشرة مساء

الخميس.. 18 سبتمبر

دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي ضد نابولي.. العاشرة مساء

دوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة.. العاشرة مساء

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي التوقف الدولي

