سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع المتعة والإثارة خلال الأسبوع المقبل وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وانتهت فترة الأجندة الدولية الخاصة بالمنتخبات حول العالم، أمس الثلاثاء، والتي شهدت مباريات في تصفيات مونديال 2026.

وخلال الأسبوع المقبل ستشهد ملاعب كرة القدم في مختلف أنحاء العالم العديد من المواجهات المثيرة.

وربما من أكثر المواجهات المرتقبة في الدوريات الأوروبية هي ديربي مانشستر الذي سيجمع بين (مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي إيطاليا، سيقام ديربي مرتقب بين يوفنتوس وإنتر ميلان.

عودة ليالي دوري أبطال أوروبا

يشهد الأسبوع المقبل أيضًا عودة ليالي دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد "2025-2026".

ومن أبرز المباريات المرتقبة في أبطال أوروبا، ريال مدريد ضد مارسيليا، ويستضيف بايرن ميونخ نظيره تشيلسي، وليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد.

مباريات مثيرة بعد نهاية التوقف الدولي

السبت 13 سبتمبر

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس ضد إنتر ميلان.. السابعة مساء

الأحد 14 سبتمبر

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد.. السادسة والنصف مساء

الدوري الإسباني.. برشلونة ضد فالنسيا.. السادسة مساء

الثلاثاء 16 سبتمبر

دوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس ضد بوروسيا دورتموند.. العاشرة مساء

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد ضد مارسيليا.. العاشرة مساء

الأربعاء 17 سبتمبر

دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ ضد تشيلسي.. العاشرة مساء

دوري أبطال أوروبا.. ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.. العاشرة مساء

دوري أبطال أوروبا.. أياكس ضد إنتر ميلان.. العاشرة مساء

الخميس.. 18 سبتمبر

دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي ضد نابولي.. العاشرة مساء

دوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة.. العاشرة مساء