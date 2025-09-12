المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل موقعة نيوكاسل.. "يويفا" يصدر قرارًا جديدًا بشأن عقوبة هانز فليك

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:33 م 12/09/2025
فليك

هانز فليك مدرب برشلونة

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، رفع العقوبة الموقعة على هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة بسبب سوء السلوك.

ومن المقرر أن يتمكن فليك من التواجد على مقاعد البدلاء في مباراة برشلونة الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل أمام نيوكاسل يونايتد.

وكان فليك ومساعده ماركوس سورج تلقيا عقوبة الإيقاف لمدة مباراة بسبب "انتهاك قواعد السلوك اللائق الأساسية" خلال خروج برشلونة من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام إنتر ميلان.

وخسر برشلونة مباراة مثيرة 3 - 4 بعد الوقت الإضافي في سان سيرو ليودع البطولة خاسرا 6 - 7 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتم تعليق تلك العقوبات اليوم الجمعة لمدة عام كفترة اختبار عقب الاستئناف المقدم إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويخوض برشلونة أولى مبارياته في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية أمام نيوكاسل يوم الخميس المقبل.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الغرامات البالغة 20 ألف يورو لكل من فليك وسورج قد تم تأكيدها من قبل هيئة الاستئناف التابعة له.

طالع مباريات دوري أبطال أوروبا من هنا

دوري أبطال أوروبا برشلونة نيوكاسل يونايتد الاتحاد الأوروبي هانز فليك

