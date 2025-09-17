المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

يويفا يعلن حكم مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:08 م 15/09/2025
ماوريتسيو مارياني

ماوريتسيو مارياني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حكم مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء الأربعاء، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

حكم مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

عيّن "يويفا" الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني، لإدارة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويعاون الحكم الإيطالي كلاً من: دانييل بيندوني، ألبرتو تيجوني وماتيو مارسينارو كحكم رابع للمباراة.

ويتواجد الإيطالي ماركو دي بيلو كحكم لتقنية الفيديو في مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، ويعاونه ألياندرو دي باولو.

مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولى: ليفربول ضد أتلتيكو مدريد (على أرضه) - 17 سبتمبر 2025

الجولة الثانية: جالاتا سراي ضد ليفربول (خارج أرضه) - 30 سبتمبر 2025

الجولة الثالثة: آينتراخت فرانكفورت ضد ليفربول (خارج أرضه) - 22 أكتوبر 2025

الجولة الرابعة: ليفربول ضد ريال مدريد (على أرضه) - 4 نوفمبر 2025

الجولة الخامسة: ليفربول ضد أيندهوفن (على أرضه) - 26 نوفمبر 2025

الجولة السادسة: إنتر ميلان ضد ليفربول (خارج أرضه) - 9 ديسمبر 2025

الجولة السابعة: مارسيليا ضد ليفربول (خارج أرضه) - 21 يناير 2026

الجولة الثامنة: ليفربول ضد كاراباج (على أرضه) - 28 يناير 2026

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد

  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

