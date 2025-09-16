أكد الإسباني تشابي ألونسو مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، على صعوبة مباراة أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره مارسيليا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تصريحات ألونسو

وقال ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نبدأ بحماس كبير للعب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، إنه أمر أكثر خصوصية لريال مدريد، والتواجد في البرنابيو يُحفزنا أكثر، الناس متشوقون للمضي قدمًا ومواصلة التطور، لدينا خصم صعب، ونأمل أن نبدأ بداية جيدة".

وأضاف: "تبديل فينيسيوس؟ تحدثت إليه، لقد أدى عملاً رائعاً، كنا بعشرة لاعبين، ساعدنا وقدم مباراة رائعة أراه في حالة جيدة ويتمتع بالطاقة والثقة للبدء غداً".

وتابع: "لا أريد أن يكون موضوع التحكيم محورًا وحيدًا في المؤتمر، دعونا نفكر في مباراة الغد فقط، لقد نوقشت حادثة أنويتا بما فيه الكفاية".

وأكمل: "شكوى ريال مدريد للفيفا؟ من المشروع الدفاع عن مصالحنا، ما دام النادي يفعل ذلك فالأمر على ما يرام".

وواصل: "نرى مشروعنا ناجحًا منذ بدايته، أحد أهدافنا هو الفوز بدوري أبطال أوروبا عاجلًا وليس آجلًا، مبابي جزء من الرحلة لكنني لا أراه قلقًا حتى، تحدثنا اليوم عن معنى دوري أبطال أوروبا، لكننا لم نتحدث عن النهائي في شهر مايو، بل عن اليوم".

وأتم تشابي ألونسو تصريحاته: "مبابي يحب حقًا فهم الأمور وفهم اللعبة، ثم يُظهر تلك الموهبة الفردية، لكن الأمر لا يقتصر على مبابي أو فينيسيوس أو رودريجو، نحن بحاجة إلى تلك الموهبة الجماعية ليتمكنوا من القيام بتلك الأمور المختلفة".

