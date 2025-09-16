المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ألونسو: مارسيليا خصم صعب.. ونرى مشروعنا ناجحًا منذ بدايته

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:07 م 15/09/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

أكد الإسباني تشابي ألونسو مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، على صعوبة مباراة أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره مارسيليا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تصريحات ألونسو

وقال ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نبدأ بحماس كبير للعب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، إنه أمر أكثر خصوصية لريال مدريد، والتواجد في البرنابيو يُحفزنا أكثر، الناس متشوقون للمضي قدمًا ومواصلة التطور، لدينا خصم صعب، ونأمل أن نبدأ بداية جيدة".

وأضاف: "تبديل فينيسيوس؟ تحدثت إليه، لقد أدى عملاً رائعاً، كنا بعشرة لاعبين، ساعدنا وقدم مباراة رائعة أراه في حالة جيدة ويتمتع بالطاقة والثقة للبدء غداً".

سبب تأخر انطلاق تدريبات ريال مدريد استعدادا لمواجهة مارسيليا

وتابع: "لا أريد أن يكون موضوع التحكيم محورًا وحيدًا في المؤتمر، دعونا نفكر في مباراة الغد فقط، لقد نوقشت حادثة أنويتا بما فيه الكفاية".

وأكمل: "شكوى ريال مدريد للفيفا؟ من المشروع الدفاع عن مصالحنا، ما دام النادي يفعل ذلك فالأمر على ما يرام".

حقائق قبل مواجهة ريال مدريد ومارسيليا بدوري أبطال أوروبا

وواصل: "نرى مشروعنا ناجحًا منذ بدايته، أحد أهدافنا هو الفوز بدوري أبطال أوروبا عاجلًا وليس آجلًا، مبابي جزء من الرحلة لكنني لا أراه قلقًا حتى، تحدثنا اليوم عن معنى دوري أبطال أوروبا، لكننا لم نتحدث عن النهائي في شهر مايو، بل عن اليوم".

وأتم تشابي ألونسو تصريحاته: "مبابي يحب حقًا فهم الأمور وفهم اللعبة، ثم يُظهر تلك الموهبة الفردية، لكن الأمر لا يقتصر على مبابي أو فينيسيوس أو رودريجو، نحن بحاجة إلى تلك الموهبة الجماعية ليتمكنوا من القيام بتلك الأمور المختلفة".

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد مارسيليا دوري أبطال أوروبا تشابي ألونسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg