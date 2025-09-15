تحدث مانويل لوكاتيلي، لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن مباراة الفريق أمام بروسيا دورتموند، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويضرب فريق يوفنتوس موعدًا مع نظيره بروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الرئيسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب يوفنتوس.

مدرب يوفنتوس: اللعب في أبطال أوروبا أسهل من الدوري الإيطالي

تصريحات لوكاتيلي

استهل مانويل لوكاتيلي، لاعب يوفنتوس، حديثه عن نقاط قوة فريقه، في تصريحات نقلها موقع "الاتحاد الأوروبي"، قائلًا: "سرّنا هو الوحدة، نريد أن نعمل كفريق واحد، هذه بطولة مذهلة، وما يجب ألّا يغيب الحماس والرغبة في أن نكون فريقًا".

وأضاف لوكاتيلي: "من المهم أن نبدأ بشكل جيد وأن نقترب من مباراة الغد بأفضل طريقة ممكنة أمام جماهيرنا، عندما نسمع نشيد دوري الأبطال، ستعود إلينا المشاعر سيكون الأمر كما لو كان للمرة الأولى".

وأتم لوكاتيلي: "ندخل المباراة ونحن في كامل الحماس. مباراة السبت منحتنا شعورًا إيجابيًا، نحن نسير بشكل جيد، وواثقون من أنفسنا، وغدًا سنلعب في أجمل بطولة على الإطلاق".

مباريات يوفنتوس

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، عن خوض يوفنتوس للعديد من المباريات الهامة في الدور الرئيسي من المسابقة، حيث سيواجه، بروسيا دورتموند، فياريال، ريال مدريد، سبورتنج لشبونة، بودو جليمت، بافوس، بنفيكا وموناكو.